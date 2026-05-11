Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
11.05.2026 16:48

Dziewięć podpisów i dwa weta. Prezydent odrzucił ustawę likwidującą CBA

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. „Trudno zaakceptować sytuację, w której parlament zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa polskiego” – powiedział.

Prezydent zawetował w poniedziałek ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dokument zakładał likwidację biura 1 października 2026 r. i rozdzielenie jego kompetencji między policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Krajową Administrację Skarbową. Zdaniem głowy państwa doprowadziłoby to do chaosu kompetencyjnego i odebrałoby państwu niezależne narzędzie kontroli władzy.

– Trudno zaakceptować sytuację, w której parlament, z inicjatywy rządzących, zajmuje się projektami prowadzącymi do osłabienia państwa polskiego i jego instytucji. Tak odczytuję ustawę o likwidacji CBA [...]. Dlatego zdecydowałem o zawetowaniu tej ustawy – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zakładała ona, że przedsiębiorca przekształcający działalność z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę handlową mógłby nabyć nieruchomość rolną bez konieczności uzyskania decyzji dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Z kolei spółka handlowa przekształcająca się w inną spółkę handlową nie podlegałaby ograniczeniom w nabywaniu takich nieruchomości.

– Choć przedstawiana była jako deregulacja, w praktyce osłabiała jeden z istotnych instrumentów kontroli państwa nad obrotem polską ziemią rolną – tłumaczył swoją decyzję prezydent.

Prezydent podpisał z kolei 9 innych ustaw. Są nimi:

  • ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej,
  • nowelizacja ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa,
  • ustawa o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami,
  • ustawa o europejskim punkcie dostępu do danych finansowych,
  • ustawa o zwalczaniu korupcji zagranicznej,
  • ustawa dotycząca finansowania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • ustawa o deregulacji audytu i rachunkowości,
  • ustawa o pożyczkach ARP dla górnictwa i strategicznych przedsiębiorstw;
  • ustawa o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ile ustaw zawetował prezydent Karol Nawrocki?

Od początku swojej prezydentury do 11 maja włącznie Karol Nawrocki skorzystał z prawa do weta 33 razy.

Według danych przywołanych przez własną Kancelarię, Karol Nawrocki jest rekordzistą pod względem liczby wet w stosunku do długości urzędowania. Dla porównania, Lech Wałęsa zawetował 27 ustaw w ciągu pięciu lat, Aleksander Kwaśniewski – 35 w ciągu dekady, Lech Kaczyński – 18, Bronisław Komorowski – 4, a Andrzej Duda – 19 w trakcie dwóch kadencji.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA oraz nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
