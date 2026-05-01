01.05.2026 14:42

Kancelaria Prezydenta: weto to korekta prawa, nie jego blokada

Weto prezydenta ma być narzędziem poprawy jakości ustaw, a nie hamulcem procesu legislacyjnego – przekazała Kancelaria Prezydenta RP. W piątek opublikowano materiał, w którym podsumowano dotychczasowe decyzje głowy państwa i ich skutki.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że weto „nie kończy procesu legislacyjnego, lecz go poprawia” i stanowi sygnał, że dana ustawa wymaga zmian. W komunikacie wskazano, że jest to „narzędzie korekty, a nie destrukcji”, służące ograniczaniu błędów i eliminowaniu ryzyk prawnych.

W opublikowanym w piątek w mediach społecznościowych materiale przypomniano, że prezydent Karol Nawrocki skorzystał dotąd z prawa weta 31 razy. Jednocześnie zaznaczono, że jeśli ustawy wracają do niego po poprawkach i spełniają standardy legislacyjne, są podpisywane.

Jak wskazano, tak było m.in. w przypadku ustawy ukraińskiej, wiatrakowej, o ruchu drogowym, zapasach strategicznych, środkach ochrony roślin oraz ostatnio ustawy o jakości wody. Wszystkie te akty prawne zostały ostatecznie podpisane po wprowadzeniu zmian przez rząd.

W materiale podkreślono, że prezydent „nie jest notariuszem ustaw”, lecz aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego, którego działania mają prowadzić do tworzenia lepszego prawa dla obywateli. Weto określono także jako „bezpiecznik systemowy”, który zapobiega wejściu w życie wadliwych regulacji.

Kancelaria zaznaczyła, że istotą weta nie jest blokowanie państwa, lecz „zatrzymywanie złego prawa” oraz odpowiedzialność za skutki przyjmowanych ustaw. W komunikacie podkreślono, że decyzje prezydenta mają charakter merytoryczny, a nie polityczny.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy: o rozwodach pozasądowych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego. Były to kolejne decyzje wpisujące się w aktywne korzystanie przez niego z tego instrumentu.

Według danych przywołanych przez Kancelarię, Karol Nawrocki jest rekordzistą pod względem liczby wet w stosunku do długości urzędowania. Dla porównania, Lech Wałęsa zawetował 27 ustaw w ciągu pięciu lat, Aleksander Kwaśniewski – 35 w ciągu dekady, Lech Kaczyński – 18, Bronisław Komorowski – 4, a Andrzej Duda – 19 w trakcie dwóch kadencji.

Źródło: PAP

Fot. PAP/EPA/Toms Kalnins
Wyścig o cyfrowego klienta. UniCredit goni PKO BP i mBank
UniCredit nie musiał walczyć z archaicznymi systemami IT, więc zbudował cyfrową hipotekę od zera w zaledwie sześć miesięcy. 1 maja udostępni kredytobiorcom opcję finansowania zakupu nieruchomości bez…
Rafał Brzoska kontra Meta. Oto szczegóły postanowienia sądu, które uderza w giganta z USA
Sąd Apelacyjny w Warszawie stanął po stronie Rafała Brzoski i Omeny Mensah w sporze z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Zgodnie z dokumentami, do których dotarła redakcja XYZ.pl, sąd uznał…
Wszedł i kazał się spakować. Znamy kulisy odwołania zarządu PAIH
Z informacji XYZ wynika, że powodem odwołania całego zarządu PAIH były wewnętrzne spory między członkami. Pracę stracili wszyscy, żeby nie było dywagacji, która partia na tym zyskała. A jednak może…
Kruk i ING Bank Śląski wśród najsłabszych na parkiecie. Notowania GPW z 30 kwietnia 2026 r.
WIG20 spadł w ostatnim tygodniu kwietnia aż o 2 proc. W piątek jednym z najsłabszych sektorów są banki - kurs ING spadł aż o 6 proc. Najsłabszą spółką w WIG20 jest za to Kruk.
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
