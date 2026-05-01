Kancelaria Prezydenta: weto to korekta prawa, nie jego blokada

Weto prezydenta ma być narzędziem poprawy jakości ustaw, a nie hamulcem procesu legislacyjnego – przekazała Kancelaria Prezydenta RP. W piątek opublikowano materiał, w którym podsumowano dotychczasowe decyzje głowy państwa i ich skutki.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że weto „nie kończy procesu legislacyjnego, lecz go poprawia” i stanowi sygnał, że dana ustawa wymaga zmian. W komunikacie wskazano, że jest to „narzędzie korekty, a nie destrukcji”, służące ograniczaniu błędów i eliminowaniu ryzyk prawnych.

Weto - recepta na złe prawo

W opublikowanym w piątek w mediach społecznościowych materiale przypomniano, że prezydent Karol Nawrocki skorzystał dotąd z prawa weta 31 razy. Jednocześnie zaznaczono, że jeśli ustawy wracają do niego po poprawkach i spełniają standardy legislacyjne, są podpisywane.

Jak wskazano, tak było m.in. w przypadku ustawy ukraińskiej, wiatrakowej, o ruchu drogowym, zapasach strategicznych, środkach ochrony roślin oraz ostatnio ustawy o jakości wody. Wszystkie te akty prawne zostały ostatecznie podpisane po wprowadzeniu zmian przez rząd.

W materiale podkreślono, że prezydent „nie jest notariuszem ustaw”, lecz aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego, którego działania mają prowadzić do tworzenia lepszego prawa dla obywateli. Weto określono także jako „bezpiecznik systemowy”, który zapobiega wejściu w życie wadliwych regulacji.

Kancelaria zaznaczyła, że istotą weta nie jest blokowanie państwa, lecz „zatrzymywanie złego prawa” oraz odpowiedzialność za skutki przyjmowanych ustaw. W komunikacie podkreślono, że decyzje prezydenta mają charakter merytoryczny, a nie polityczny.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy: o rozwodach pozasądowych oraz nowelizację Kodeksu wyborczego. Były to kolejne decyzje wpisujące się w aktywne korzystanie przez niego z tego instrumentu.

Według danych przywołanych przez Kancelarię, Karol Nawrocki jest rekordzistą pod względem liczby wet w stosunku do długości urzędowania. Dla porównania, Lech Wałęsa zawetował 27 ustaw w ciągu pięciu lat, Aleksander Kwaśniewski – 35 w ciągu dekady, Lech Kaczyński – 18, Bronisław Komorowski – 4, a Andrzej Duda – 19 w trakcie dwóch kadencji.

Źródło: PAP