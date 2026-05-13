eBay odrzucił ofertę sprzedaży za 55,5 mld dolarów, bo jest "nieatrakcyjna"

Platforma handlowa eBay odrzuciła ofertę sprzedaży firmy za 55,5 mld dolarów, złożoną przez Gamestop – informuje CNN. Zarząd spółki doszedł do wniosku, że propozycja sprzedawcy gier wideo jest "niewiarygodna i nieatrakcyjna".

Zarząd eBaya w odpowiedzi dla Gamestop wskazał, że doszedł do wskazanych wniosków po rozważeniu niezależnych perspektyw dla firmy oraz niepewności co do sposobu finansowania transakcji. Może to wynikać z faktu, że wartość spółki zainteresowanej przejęciem platformy jest niemal pięciokrotnie niższa.

Kapitalizacja giełdowa, czyli suma wartości wszystkich akcji w obiegu wyliczana w oparciu o obecny kurs, w przypadku Gamestopu oscyluje w okolicach 10 mld dolarów. Z kolei eBay zbliża się do granicy 50 mld dolarów. W momencie składania oferty pierwsza z wymienionych spółek była warta ok. 12 mld dolarów, z kolei druga – 46 mld dolarów.

Niepewność została podsycona również po wywiadzie prezesa Gamestopu Ryana Cohena dla amerykańskiej stacji telewizyjnej CNBC, w którym biznesmen nie potrafił jasno stwierdzić, jak zamierza sfinansować przejęcie eBaya. Wcześniej firma informowała, że planuje połowę z 55,5 mld dolarów przekazać w gotówce, a pozostałą część w akcjach.

Jak zauważa CNN, eBay pozostaje pod dużą presją ze strony konkurencji w postaci Walmartu, Amazona, Facebook Marketplace czy chińskiego Shein. Firmie udało się jednak od początku roku zwiększyć wartość akcji o 24 proc.

Gamestop to sieć sklepów oferujących m.in. gry wideo oraz sprzęt dla graczy. Obecnie marka posiada ok. 2200 punktów sprzedaży, z czego 1600 w USA oraz po 300 w Europie i Australii. W latach 2024-2026 firma rozpoczęła restrukturyzację i zamknęła ponad 1000 sklepów.