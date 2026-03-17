17.03.2026

Eksperci ostrzegają: długa wojna z Iranem doprowadzi do klęski głodu

Światowy Program Żywnościowy (WFP) ostrzega, że długa wojna z Iranem i wysokie ceny ropy mogą doprowadzić do nowej klęski głodu na świecie, która może dotknąć nawet 45 mln osób.

– To oznaczałoby, że globalny indeks głodu osiągnąłby rekordowy poziom w historii. To straszna, straszna perspektywa – przyznał wiceszef WFP Carl Skau. Dodał, że „już przed tą wojną byliśmy w stanie poważnego zagrożenia, ponieważ głód nigdy nie był tak dotkliwy jak teraz, zarówno pod względem liczby osób, jak i skali zjawiska”.

Według wyliczeń WFP, jeśli wojna potrwa do czerwca, a ropa naftowa utrzyma się powyżej 100 dolarów za baryłkę, to wzrost cen żywności i kosztów transportu doprowadzi do klęski głodu obejmującej 45 mln osób – przy obecnym poziomie 318 milionów ludzi cierpiących głód.

Paraliż cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportowego ropy, oraz rosnące ryzyko dla żeglugi na Morzu Czerwonym (m.in. ataki rebeliantów Huti) powodują wzrost kosztów energii, paliwa i nawozów. WFP wskazuje, że najbardziej narażone są kraje Afryki i Azji, zależne od importu żywności i paliw.

Wojna z Iranem trwa od 28 lutego. Siły izraelskie i amerykańskie zaatakowały ten kraj, zabijając jego przywódców, w tym ajatollaha Alego Chameneiego. W odpowiedzi Iran zablokował cieśninę Ormuz oraz ostrzeliwuje statki, porty i instalacje naftowe w krajach Zatoki Perskiej.

Wysokie ceny ropy mogą doprowadzić do klęski głodu na świecie. Fot. Costfoto/NurPhoto via Getty Images
