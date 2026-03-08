Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.03.2026
08.03.2026 11:39

Eksplozja przy ambasadzie USA w Oslo. Policja szuka sprawców

W nocy z soboty na niedzielę przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Oslo doszło do eksplozji. Wybuch spowodował niewielkie uszkodzenia budynku, ale nikt nie został ranny.

Do zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy w zachodniej części Oslo, w pobliżu kompleksu ambasady USA. Eksplozja nastąpiła przy wejściu do wydziału konsularnego placówki, o czym poinformowała norweska policja. Służby potwierdziły, że budynek został uszkodzony w niewielkim stopniu, a w zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba.

Policja prowadzi poszukiwania sprawców wybuchu. W działania zaangażowano psy policyjne, drony oraz śmigłowiec, które przeszukują okolicę ambasady. Funkcjonariusze przekazali, że nie znaleziono kolejnych ładunków wybuchowych w pobliżu miejsca zdarzenia.

Rzecznik policji w Oslo Mikael Dellemyr poinformował w rozmowie z publicznym nadawcą NRK, że służby ustaliły już, że doszło do eksplozji na terenie ambasady, jednak szczegóły dotyczące przyczyn zdarzenia nie są na razie ujawniane. Policja zaznacza, że ma wstępne przypuszczenia dotyczące źródła wybuchu, ale ze względu na dobro śledztwa nie podaje dodatkowych informacji.

Minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa Astri Aas-Hansen przekazała agencji NTB, że nic nie wskazuje na to, by zdarzenie stanowiło zagrożenie dla osób postronnych. Policja prowadzi także stały kontakt z przedstawicielami ambasady USA.

Eksplozję słyszeli mieszkańcy okolicy. Jedna ze świadków, Anna Gilbo, relacjonowała, że podczas oglądania telewizji usłyszała głośny huk, który wstrząsnął domem, a po podejściu do okna zobaczyła chmurę dymu unoszącą się nad budynkiem ambasady. Inny świadek, 18-letni Sebastian Toerstad, mówił o gęstym dymie na ulicy i uszkodzeniach przy wejściu do budynku.

Do wybuchu doszło w czasie podwyższonego napięcia wokół placówek amerykańskich na świecie, związanych z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i bombardowaniami Iranu przez USA i Izrael. Na razie nie wiadomo, czy eksplozja w Oslo ma związek z tymi wydarzeniami. Norweski kontrwywiad PST utrzymuje poziom zagrożenia terrorystycznego w kraju na poziomie średnim, choć w ostatnich dniach zwiększono ochronę m.in. ambasady Izraela w Oslo oraz synagog w Oslo i Trondheim.

