„El Pais”: blokada cieśniny Ormuz unaocznia przewagę OZE

Blokada cieśniny Ormuz przez Iran pokazuje uzależnienie świata od ropy naftowej i pilność inwestycji w energię odnawialną – napisał komentarzu redakcyjnym hiszpański dziennik „El Pais”.

Według gazety strategia Iranu, zaatakowanego 28 lutego przez USA i Izrael, polega na „wypowiedzeniu wojny światowej gospodarce”, o czym świadczy m.in. blokada kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz.

„Świadomy tej przewagi reżim ajatollahów wydaje się zdecydowany uczynić cieśninę głównym polem bitwy” – zauważył „El Pais”.

Według gazety prezydent USA Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia, zwłaszcza w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych (midterm elections w listopadzie 2026 r. – przyp. red.).

To właśnie dlatego Waszyngton zdecydował o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, co „daje oddech” Kremlowi w wojnie przeciwko Ukrainie – dodał „El Pais”.

Jak podkreślił hiszpański dziennik, zarówno inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r., jak i obecny kryzys na Bliskim Wschodzie uwidoczniły potrzebę zapewnienia niezależności dostaw oraz poszukiwania alternatywy w postaci energii odnawialnej.

„Kryzys irański jest brutalnym przypomnieniem, że ropa naftowa pozostaje tlenem dla globalnej gospodarki. A także o długiej drodze, jaką jeszcze trzeba pokonać do dekarbonizacji i strategicznej niezależności” – podsumowała gazeta wydawana w Hiszpanii, gdzie energia odnawialna stanowi ponad 50 proc. krajowego miksu energetycznego.

Źródło: PAP