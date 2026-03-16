16.03.2026

„El Pais”: blokada cieśniny Ormuz unaocznia przewagę OZE

Blokada cieśniny Ormuz przez Iran pokazuje uzależnienie świata od ropy naftowej i pilność inwestycji w energię odnawialną – napisał komentarzu redakcyjnym hiszpański dziennik „El Pais”.

Według gazety strategia Iranu, zaatakowanego 28 lutego przez USA i Izrael, polega na „wypowiedzeniu wojny światowej gospodarce”, o czym świadczy m.in. blokada kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormuz.

„Świadomy tej przewagi reżim ajatollahów wydaje się zdecydowany uczynić cieśninę głównym polem bitwy” – zauważył „El Pais”.

Według gazety prezydent USA Donald Trump zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia, zwłaszcza w roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych (midterm elections w listopadzie 2026 r. – przyp. red.).

To właśnie dlatego Waszyngton zdecydował o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, co „daje oddech” Kremlowi w wojnie przeciwko Ukrainie – dodał „El Pais”.

Jak podkreślił hiszpański dziennik, zarówno inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r., jak i obecny kryzys na Bliskim Wschodzie uwidoczniły potrzebę zapewnienia niezależności dostaw oraz poszukiwania alternatywy w postaci energii odnawialnej.

„Kryzys irański jest brutalnym przypomnieniem, że ropa naftowa pozostaje tlenem dla globalnej gospodarki. A także o długiej drodze, jaką jeszcze trzeba pokonać do dekarbonizacji i strategicznej niezależności” – podsumowała gazeta wydawana w Hiszpanii, gdzie energia odnawialna stanowi ponad 50 proc. krajowego miksu energetycznego.

Źródło: PAP

Na zdjęciu członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w łodzi na wodach Zatoki Perskiej. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
13.03.2026
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
16.03.2026
Wybory lokalne we Francji testem przed prezydenckim starciem w 2027 r.
Rok przed wyborami prezydenckimi Francję czeka pierwsza wielka polityczna próba sił. Wybory samorządowe stają się areną starcia głównych obozów politycznych – od socjalistów i zielonych, przez centrum po prawicę i skrajną prawicę. W największych miastach kraju o władzę walczą m.in. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, Benoît Payan, Franck Allisio czy Jean-Michel Aulas. Stawką jest nie tylko kontrola nad największymi metropoliami, ale także polityczna dynamika, która zdecyduje, kto wygra wyścig o Pałac Elizejski.
15.03.2026
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
67 mld euro wyciekło z Brukseli. Jak mafie, karuzele VAT i fikcyjne projekty drenują budżet UE
Straty w prowadzonych przez Prokuraturę Europejską śledztwach były w 2025 r. niemal trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Za spektakularnym wzrostem stoją międzynarodowe karuzele VAT, fikcyjne projekty finansowane z funduszy UE oraz coraz bardziej profesjonalne sieci przestępcze działające równocześnie w wielu państwach. W Polsce śledztwa dotyczą m.in. o przetargu w Nowym Sączu czy zakupu tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
16.03.2026
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
15.03.2026