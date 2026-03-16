Sikorski: Polska rozważy dyskusję w NATO o ochronie cieśniny Ormuz. Wojsko Polskie wykluczone z operacji

Polska może poprzeć rozpoczęcie w NATO dyskusji o ochronie cieśniny Ormuz, jeśli z takim wnioskiem wystąpią Stany Zjednoczone – zapowiedział w Brukseli wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Jednocześnie podkreślił, że prezydent Karol Nawrocki wykluczył udział Wojska Polskiego w ewentualnej operacji.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w poniedziałek w Brukseli, że Polska rozważy propozycję dyskusji w NATO na temat ochrony cieśniny Ormuz, jeśli formalny wniosek w tej sprawie zgłoszą Stany Zjednoczone. Podkreślił, że byłby to wyraz szacunku dla amerykańskiego sojusznika.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył jednak, że prezydent Karol Nawrocki wykluczył udział Wojska Polskiego w ewentualnej operacji militarnej związanej z ochroną tej strategicznej drogi morskiej. Oznacza to, że Polska nie planuje wysyłania swoich sił zbrojnych do takiej misji.

Sprawa pojawiła się po tym, jak prezydent USA Donald Trump w niedzielę ponownie wezwał państwa sojusznicze do przyłączenia się do operacji mającej na celu udrożnienie cieśniny Ormuz, blokowanej przez Iran. Szlak ten ma kluczowe znaczenie dla światowych dostaw ropy naftowej, ponieważ transportowana jest nim znacząca część globalnego eksportu surowca.

Sikorski zwrócił uwagę, że do tej pory nie uruchomiono procedury z art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, która przewiduje konsultacje między państwami NATO w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z członków sojuszu.

Minister skomentował także sposób, w jaki prezydent USA mówi o sojuszu. Jak podkreślił, „trochę niepokoi”, że Donald Trump mówi o NATO jako o „nich”, czyli Europie, a nie o „nas”, co – według Sikorskiego – sugeruje dystans wobec wspólnotowego charakteru sojuszu.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Brukseli szef MSZ odniósł się również do debat politycznych w Polsce dotyczących relacji z Unią Europejską. Ocenił, że straszenie Polaków hipotetycznym zagrożeniem ze strony UE jest „oblaniem testu na patriotyzm”, zwłaszcza w sytuacji realnego zagrożenia ze strony Rosji i Władimira Putina.

Sikorski ostrzegł także przed retoryką dotyczącą polexitu. Jak podkreślił, w Polsce pojawia się już narracja przedstawiająca Unię Europejską jako większe zagrożenie dla kraju niż Rosję. Przypomniał przy tym przykład Brexitu, wskazując, że nawet rząd, który deklarował sprzeciw wobec wyjścia z UE, doprowadził ostatecznie do referendum i opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię.

