Następca Izery wyjedzie w 2029 r. Polska wybrała tajwański koncern

Firma ElectroMobility Poland, która ma być odpowiedzialna za wyprodukowanie pierwszego polskiego auta elektrycznego, ogłosiła dostawcę technologii. Potwierdziły się nasze nieoficjalne informacje z poranka, chodzi o tajwański koncern Foxconn.

ElectroMobility Poland (EMP) to spółka, która została powołana w 2016 r. w celu wyprodukowania pierwszego polskiego samochodu elektrycznego pod marką Izera. Rząd ogłosił reaktywację projektu, lecz w nieco zmienionej formie. W Jaworznie chce stworzyć hub elektromobilności, w którym produkcja elektryka będzie tylko jednym z elementów.

Foxconn to tajwański gigant technologiczny i jeden z największych producentów elektroniki na świecie. Firma najbardziej znana jest z tego, że produkuje sprzęt dla największych firm technologicznych, m. in. dla Apple. Wytwarza też elektronikę dla wielu innych marek. To na przykład konsole, serwery czy podzespoły komputerowe. Od kilku lat Foxconn mocno wchodzi też w rynek samochodów elektrycznych.

Porozumienie Electromobility

Jak wynika z naszych informajci, porozumienie zakłada transfer technologiczny. Foxconn ma dostarczyć EMP inżynieryjne know-how, a także wspomóc przy produkcji auta.Celem jest stworzenie w Polsce zaplecza do rozwoju przemysłu i wsparcie popularnej w ostatnim czasie koncepcji local contentu.

EMP czeka również na przyznanie 4,5 mld zł dotacji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). To warunek, aby projekt w ogóle mógł dojść do skutku.

Taki wybór nie jest zaskoczeniem. W ostatnich miesiącach relacje polsko-tajwańskie mocno przyspieszyły. Tematy półprzewodników, cyfryzacji i inwestycji przemysłowych były jednym z głównych punktów marcowej wizyty wiceministra rozwoju Michała Jarosa w Tajpej.

AKTUALIZACJA, godz. 10:30

Potwierdziły się nasze poranne doniesienia. W czasie konferncji prasowej o współpracy wpypowiadał się Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

– Ten projekt był postrzegany jako miraż. Chciałabym poinformować, że dokonaliśmy wyboru partnera strategicznego. Pospisaliśmy porozumienie z firmą Foxconn. To firma bardzo znana na całym świecie, tylko w 2025 r. miała przychody na poziomie 260 mld. To partner strategiczny tradycyjnych producentów typu Apple – mówił Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Warunkiem realizacji tego projwektu był transfer technologii (…). Polska ma stać się centrum produkcji samochodów elektrycznych w Europie.

Jak dodał minister, "z takim partnerem daje nam to takie gwarancje".

– W pakiecie będziemy mieli fabrykę baterii. Gwarantuje to nam realizację inicjatywy local content. Sprawdzaliśmy różnego rodzaju rozwiązania, ale ta współpraca z Foxconn daje nam największe gwarancje – zaznaczył.

Wojciech Balczun nawiązał do historii z 2016 r. i planu na realizację miliona samochodów. Projekt nie wyszedł jednak poza fazę wstępnych konpcecji.

– W sposób jednoznaczny chcemy odciąć tę historię, to nie jest projekt Izera – podkreślił Wojciech Balczun.

Polska finalizuje umowę

Jak zaznaczył minister aktywów państwowych, umowa jest finalizowana i zostanie zamknięta najpóźniej do końca tego roku. Być może wcześniej, w okolicach wczesnej jesieni.

Inwestycja, zgodnie z pierwotnymi planami, będzie miał miejsce w Jaworznie.

– To będą nowe miejsca pracy, nowoczesna fabryka i park technologiczny. Nie będzie etapów pośrednich, od razu przystąpimy do budowy fabryki w Jaworznie. Plan jest ambitny, realistyczny, środki na to są zabezpieczone. A partner, którego wybraliśmy, jest optymalny. Podkreślam, że powstanie stworzona odrębna marka i będziemy centrum produkcji i dystrybucji samochodów na cały rynek europejski. Żaden inny partner nie był w stanie zagwarantowac nam takich warunków – dodał Wojciech Balczun.

Jak zaznaczył minister, Polska będzie stawała się centrum produkcji samochodów elektrycznych.

– Zakładamy, że w pierwszej fazie będą trzy modele samochodów. Będziemy niebawem ogłaszać nazwę dla tych samochodów – dodał.

– Jeszcze wiele przed nami, w najbliższych dniach zakładamy podopisanie umowy z NFOŚ – powiedziała Eliza Zeidler, sekretarz stanu w MAP.



Co wiemy o inwestycji Foxconn

Cyprian Gronkiewicz, prezes EMP stwierdził, że umowa z Geely została rozwiązana w zeszłym roku.

– Jeśli chodzi o zaangażowaniu kapitałowym partnera z Tajwanu, nie chce teraz mówić, bo to społka kapitałowa, ale będzie ono znaczące. Pierwszy samochód wyjedzie w 2029 roku – zadeklarował Cyprian Gronkiewicz.

Projektowi ma towarzyszyć fabryka baterii. Proces bedzie zlokalizowany od początku w Jaworznie.

Jak zaznaczył prezes EMP, Foxconn buduje początkowo fabrykę baterii o mniejszej i średniej wydajności, a potem szybko ją skaluje.

– Zakład w Jaworznie bedzie budowany w kilku krokach. Na początku 100 tys. samochodów rocznie, następnie do 300-400 tys. samochodów rocznie – powiedział Cyprian Gronkiewicz.

To będą modele średniej wielkosci. Samochody "bardzo nowoczesne z nowoczesną technologią".

W Jaworznie będą produkowane komponenty typu poszycia wewnętrzne i zewnętrzne czy deska rozdzielcza. Foxconn jest dostawcą technologii związanym z elektroniką. Dlatego to ona trafi do samochodów w pierwszej kolejności.

Autorka: Emilia Derewienko