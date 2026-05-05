05.05.2026 15:57

ElevenLabs ma nowych inwestorów. W gronie Nvidia, BlackRock i znani aktorzy

ElevenLabs ogłosiło przekroczenie 500 mln dolarów przychodu rocznego. Dodatkowo firma podała, że nowymi inwestorami zostali Nvidia, BlackRock, Wellington oraz aktorzy Jamie Foxx i Eva Longoria.

Wywodzący się z Polski startup chwali się, że po czterech miesiącach 2026 r. przekroczył już 500 mln dolarów przychodu rocznego (ARR).

Równocześnie spółka ogłosiła, że w ramach kolejnej rundy finansowania D jako inwestorzy instytucjonalni dołączyły globalne firmy inwestycyjne BlackRock, Wellington Management, D. E. Shaw & Co. oraz Schroders.

Do tego grona dołączyła także Nvidia, która zainwestowała przez Nventure. W rundę zaangażowani byli: Santander, Salesforce, KPN i Deutsche Telekom, który zainwestował w ElevenLabs przez T. Capital.

Pieniądze wyłożyło także 30 znanych aktorów, muzyków, sportowców i osób z branży rozrywkowej. Wśród nich są aktorzy Jamie Foxx i Eva Longoria, a także twórca serialu Squid Game Hwang Dong-hyuk.

Ambitne plany ElevenLabs

– Wraz z rundą D zamknęliśmy też ofertę tenderową na 100 mln dolarów – już drugą w ciągu roku. Najważniejsze wyzwania dopiero przed nami – komentuje Mati Staniszewski, twórca ElevenLabs.

– Firmy, które umożliwią naturalne, ludzkie rozmowy na dużą skalę, staną się kluczową infrastrukturą na świecie. ElevenLabs ma technologię i tempo wzrostu, które pozwalają wyznaczać standardy w tej branży – skomentował transakcję Rob Mazzoni, Technology Sector Lead for Late-Stage Growth w Wellington Management.

Jak podała firma, w tym momencie ElevenLabs zatrudnia 530 osób w ponad 50 krajach.

ElevenLabs to firma założona w 2022 roku przez Polaków: Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. Przez ostatnie lata stała się światowym liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji audio. Specjalizuje się w tworzeniu realistycznych syntezatorów mowy (text-to-speech) oraz oprogramowania opartego na uczeniu głębokim.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, duże finansowanie udzielone ElevenLabs znacząco wpłynęło na kondycję polskiego rynku startupowego.

Polacy pomogą zarabiać na wpisach Trumpa. Zebrali już miliony
Mati Staniszewski, twórca ElevenLabs
Fot. Marek Zawadka
