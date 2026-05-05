ElevenLabs ma nowych inwestorów. W gronie Nvidia, BlackRock i znani aktorzy

ElevenLabs ogłosiło przekroczenie 500 mln dolarów przychodu rocznego. Dodatkowo firma podała, że nowymi inwestorami zostali Nvidia, BlackRock, Wellington oraz aktorzy Jamie Foxx i Eva Longoria.

Wywodzący się z Polski startup chwali się, że po czterech miesiącach 2026 r. przekroczył już 500 mln dolarów przychodu rocznego (ARR).

Równocześnie spółka ogłosiła, że w ramach kolejnej rundy finansowania D jako inwestorzy instytucjonalni dołączyły globalne firmy inwestycyjne BlackRock, Wellington Management, D. E. Shaw & Co. oraz Schroders.

Do tego grona dołączyła także Nvidia, która zainwestowała przez Nventure. W rundę zaangażowani byli: Santander, Salesforce, KPN i Deutsche Telekom, który zainwestował w ElevenLabs przez T. Capital.

Pieniądze wyłożyło także 30 znanych aktorów, muzyków, sportowców i osób z branży rozrywkowej. Wśród nich są aktorzy Jamie Foxx i Eva Longoria, a także twórca serialu Squid Game Hwang Dong-hyuk.

Ambitne plany ElevenLabs

– Wraz z rundą D zamknęliśmy też ofertę tenderową na 100 mln dolarów – już drugą w ciągu roku. Najważniejsze wyzwania dopiero przed nami – komentuje Mati Staniszewski, twórca ElevenLabs.

– Firmy, które umożliwią naturalne, ludzkie rozmowy na dużą skalę, staną się kluczową infrastrukturą na świecie. ElevenLabs ma technologię i tempo wzrostu, które pozwalają wyznaczać standardy w tej branży – skomentował transakcję Rob Mazzoni, Technology Sector Lead for Late-Stage Growth w Wellington Management.

Jak podała firma, w tym momencie ElevenLabs zatrudnia 530 osób w ponad 50 krajach.

ElevenLabs to firma założona w 2022 roku przez Polaków: Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego. Przez ostatnie lata stała się światowym liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji audio. Specjalizuje się w tworzeniu realistycznych syntezatorów mowy (text-to-speech) oraz oprogramowania opartego na uczeniu głębokim.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, duże finansowanie udzielone ElevenLabs znacząco wpłynęło na kondycję polskiego rynku startupowego.