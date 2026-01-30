Eli Lilly zainwestuje 3,5 mld dol. w nową fabrykę leków na otyłość w Pensylwanii

Amerykański gigant farmaceutyczny Eli Lilly ogłosił budowę nowego zakładu w Lehigh Valley w Pensylwanii. Fabryka ma produkować nowoczesne leki na otyłość, w tym eksperymentalny retatrutyd, i stworzy 850 miejsc pracy.

Amerykańska firma farmaceutyczna Eli Lilly planuje wydać ponad 3,5 mld dolarów na budowę nowej fabryki w Lehigh Valley w Pensylwanii. Zakład będzie produkował m.in. eksperymentalny lek retatrutyd, który w badaniach klinicznych wykazał największą dotychczas utratę masy ciała wśród terapii w zaawansowanym stadium.

To czwarty nowy zakład Eli Lilly w Stanach Zjednoczonych w ramach inwestycji, które od 2020 roku wyniosły już 23 mld dolarów. W lutym 2025 r. firma zapowiedziała kolejne wydatki co najmniej 27 mld dolarów na krajowe zakłady produkcyjne. Informacje o ewentualnej liczbie wszystkich fabryk – sześciu w USA – podał w czwartek prezydent Donald Trump, powołując się na rozmowę z prezesem Eli Lilly, Dave’em Ricksem. Firma nie potwierdziła oficjalnie tej kwoty.

Według Eli Lilly budowa zakładu w Pensylwanii ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zakład ma być w pełni operacyjny w 2031 r. Nowa linia produkcyjna będzie kluczowa dla przygotowania się do wprowadzenia na rynek nowych terapii odchudzających, w tym retatrutydu, który działa na trzy hormony jelitowe, co może przynieść większą utratę wagi u pacjentów z ciężką otyłością niż obecne zastrzyki. Firma planuje w tym roku opublikować wyniki siedmiu kolejnych badań klinicznych fazy 3 dotyczących leku.

Nowa fabryka ma dać 850 miejsc pracy inżynierom, naukowcom, personelowi operacyjnego i technikom laboratoryjnym. Oraz 2 tysiące miejsc pracy w trakcie budowy. Inwestycja zwiększy też zdolności produkcyjne Eli Lilly, co jest istotne w kontekście konkurencji z Novo Nordisk, zwłaszcza po problemach z niedoborami zastrzyków GLP-1 w USA.

Duński konkurent stara się jednak odrobić straty, wprowadzając w tym miesiącu pierwszą na świecie tabletkę GLP-1 na otyłość. Lilly planuje wprowadzenie własnej pigułki, orforglipron, w późniejszym etapie tego roku.

Wzrost produkcji w USA nabrał dodatkowego znaczenia po wcześniejszych groźbach prezydenta Trumpa dotyczących ceł na leki importowane do USA, choć obawy te złagodzono dzięki dobrowolnym porozumieniom cenowym, które zwalniają zarówno Eli Lilly, jak i Novo Nordisk z ceł na trzy lata.

Budowa nowego zakładu w Pensylwanii ma więc nie tylko zwiększyć podaż nowych leków, ale także wzmocnić pozycję Eli Lilly na rynku rosnącego popytu na terapie otyłości w USA, zabezpieczając firmę przed przyszłymi niedoborami i wspierając rozwój strategicznych produktów.

