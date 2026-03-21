21.03.2026 10:08

Elon Musk wprowadził w błąd akcjonariuszy Twittera – uznała ława przysięgłych

Elon Musk celowo wprowadził w błąd akcjonariuszy Twittera, żeby kupić platformę za niższą cenę – uznała ława przysięgłych w sądzie federalnym w San Francisco. Prawnicy miliardera zapowiedzieli apelację.

Byli akcjonariusze Twittera w pozwie przeciwko Muskowi utrzymywali, że w okresie od 13 kwietnia do 4 października 2022 r. sprzedawali akcje spółki po cenach sztucznie zaniżonych przez Muska, kierując się jego wypowiedziami.

Według ławy przysięgłych Musk celowo wprowadził w błąd akcjonariuszy Twittera, publikując wpisy, w których utrzymywał, że na platformie jest zbyt wiele fałszywych kont i botów. Sugerował także, że zakup Twittera, na który zgodził się w kwietniu 2022 r., może nie dojść z tego powodu do skutku.

W jednym z wpisów Musk stwierdził, że zakup platformy został „tymczasowo wstrzymany” do chwili potwierdzenia, że boty stanowią mniej niż 5 proc. jej użytkowników. W drugim napisał, że odsetek botów może być „znacznie” wyższy niż 20 proc., a dopóki dyrektor generalny Twittera nie udowodni, że odsetek ten jest niższy niż 5 proc., przejęcie nie dojdzie do skutku.

Ostatecznie Musk przejął Twittera w październiku 2022 r. za 44 mld dolarów.

Prawnicy Muska zapowiadają apelację

Wysokość odszkodowań dla akcjonariuszy nie została jeszcze oszacowana. Reprezentujący ich prawnik Francis Bottini szacuje, że może wynieść łącznie ok. 2,5 mld dolarów.

"Status Muska jako najbogatszego człowieka świata nie sprawia, że jest bezkarny. Jeśli możesz wpływać na rynki za pomocą tweetów, jesteś odpowiedzialny za szkody poniesione przez inwestorów" – oświadczył prawnik.

Prawnicy Muska ocenili piątkową decyzję ławy przysięgłych jako „niewielką przeszkodę” i zapowiedzieli apelację.

Źródło: PAP

Elon Musk na tle logo X
Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Startupy z regionu dostaną polskie wsparcie. Montis VC zebrał ponad 200 mln zł na ambitne inwestycje
Polski kapitał wchodzi do gry o europejską przewagę technologiczną. Montis VC zebrał ponad 200 mln zł i już planuje inwestycje w startupy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które rozwijają rozwiązania z obszaru AI, energetyki i nowoczesnego przemysłu. Fundusz chce nie tylko dostarczać finansowanie, ale też pomóc firmom szybciej skalować biznes i sięgać po kolejne źródła kapitału w Europie.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Najtwardsza frakcja PiS kontra warszawscy studenci. Awantura o mieszkania, SAFE, Niemcy i widmo polexitu, czyli cykl „Zmień nasze zdanie” na chodniku przed UW
W sporcie gra na wyjeździe z reguły oznacza walkę nie tylko z przeciwnikiem, ale także z nieprzychylnymi kibicami. Spotkanie Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego z warszawskimi studentami można przyrównać właśnie do gry na wyjeździe. Wynik? Trudno przesądzić, ale pod względem temperatury sporu cykl po raz pierwszy przypominał amerykański oryginał.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Trump blokuje most między USA a Kanadą. W tle miliardy i interesy starej przeprawy
Prezydent USA Donald Trump budował mur na południowej granicy. Teraz na północy sprzeciwia się otwarciu nowego mostu między Kanadą a USA – choć inwestycja została już zbudowana i sfinansowana przez Kanadę. W tle są miliardy dolarów, interesy właścicieli starej przeprawy i koszty dla przemysłu motoryzacyjnego.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Broń atomowa w Polsce – konieczność czy fanaberia? Problemów jest więcej, niż myślimy
W obliczu narastającego zagrożenia Europa zbroi się na potęgę. Wracają także dyskusje, poświęcone reliktowi Zimnej wojny: odstraszaniu nuklearnemu. Także w kontekście posiadania broni jądrowej przez Polskę.
19.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty roczne w marcu 2026. Zarobisz nawet 4 proc. (ranking XYZ)
Jak mocno banki walczą o oszczędności Polaków? W marcu 2026 najlepsze lokaty roczne oferują oprocentowanie sięgające nawet 4 proc. Sprawdziliśmy, w którym banku można zarobić najwięcej, jakie warunki trzeba spełnić i ile można stracić przy wcześniejszym zerwaniu lokaty.
20.03.2026