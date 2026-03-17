17.03.2026 18:32

Emmanuel Macron przeczy słowom Donalda Trumpa. Francja nie wyśle okrętów do Cieśniny Ormuz

Francuski prezydent Emmanuel Macron ogłosił we wtorek, że jego kraj nie weźmie udziału w zbrojnym odblokowaniu Cieśniny Ormuz. Jeszcze w poniedziałek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że jest pewny, że Paryż mu pomoże.

Nie jesteśmy stroną konfliktu i dlatego Francja nigdy nie weźmie udziału w operacjach otwarcia czy odblokowania cieśniny Ormuz w obecnej sytuacji – powiedział Emmanuel Macron na otwarciu wtorkowego posiedzenia rządu.

Tym samym Francja dołącza do grona państw, które odmówiły Stanom Zjednoczonym pomocy. To m.in. Niemcy, Japonia, Australia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Litwa, Finlandia i Szwecja, ale też Polska.

Emmanuel Macron zastrzegł jednak, że Francja kontynuuje tworzenie koalicji, która zabezpieczy cieśninę „gdy sytuacja się uspokoi”. Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w tej koalicji.

– Będziemy gotowi wraz z innymi państwami przejąć odpowiedzialność za system eskorty – zapewnił.

Jeszcze w poniedziałek prezydent USA Donald Trump, pytany, czy francuski prezydent wyśle okręty do cieśniny, powiedział: „Tak, jestem pewny, że on to zrobi. Myślę, że on pomoże”.

Żegluga przez Cieśninę Ormuz jest zablokowana od 28 lutego, gdy rozpoczął się amerykańsko-izraelski atak na Iran. Teheran przepuszcza tylko pojedyncze statki z przyjaznych mu krajów. Z danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej wynika, że w Zatoce Perskiej uwięzionych jest 3,2 tys. statków handlowych i 20 tys. marynarzy.

Przez cieśninę płynie zwykle 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

W reakcji na przedłużającą się blokadę cieśniny, ceny ropy gwałtownie wzrosły. By je obniżyć, w środę 11 marca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie, w tym USA, wypuszczą na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowcaTo 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw. Same Stany Zjednoczone wypuszczą 174 mln baryłek.

Źródło: PAP, XYZ

Francuski prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że jego kraj nie weźmie udziału w odblokowaniu Cieśniny Ormuz.
