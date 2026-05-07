Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.05.2026
07.05.2026 19:10

Enea pokazała szacunkowe wyniki za I kwartał. 929 mln zł zysku netto

Grupa Enea opublikowała wyniki za I kwartał 2026 r. Spółka szacuje zysk netto na 929 mln zł, przychody ze sprzedaży wyniosły na 7,18 mld zł, a EBITDA – na 1,59 mld zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły za to 983 mln zł. Z kolei wskaźnik dług netto/EBITDA LTM wyniósł 0,53.

Za 1,59 mld zł wskaźnika EBITDA odpowiadały przede wszystkim obszary dystrybucja (741 mln zł) i wytwarzanie (637 mln zł). Obszar obrót wypracował 71 mln zł.

Produkcja węgla netto w I kw. 2026 r. wyniosła 2 mln ton. Spółka podała, że przychody ze sprzedaży surowca spadły, wpływając negatywnie na sprzedaż.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 5,9 TWh. 0,3 TWh wyprodukowano z biomasy, a 0,2 TWh – z OZE. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 5,4 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 6,5 TWh.

Źródło: PAP

Grzegorz Kinelski pozostaje prezesem Eneie
logo Enei na siedzibie spółki
Grupa Enea szacuje zysk netto w I kwartale 2026 r. na 929 mln zł.
