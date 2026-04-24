Grzegorz Kinelski pozostaje prezesem Enei. Rada nadzorcza podjęła decyzję

Rada nadzorcza Enei uznała, że dotychczasowy prezes Grzegorz Kinelski zostanie na stanowisku przez następne trzy lata. Razem z nim pozostawiono dwóch członków zarządu.

„Zarząd Enea S.A. (...) informuje, iż 24 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Enea S.A. podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową trzyletnią wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok: pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Enea S.A.” – czytamy w komunikacie spółki.

Na stanowiskach zostaną też Bartosz Krysta, członek zarządu ds. handlowych, i Marek Lelątko, członek zarządu ds. finansowych. Członkiem zarządu ds. bezpieczeństwa został Przemysław Baszak. Spółka nie wybrała za to członka zarządu ds. korporacyjnych. Do tej pory była nim Dalida Gepfert.

Grzegorz Kinelski ma trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania tej uczelni. Ma też MBA Uniwersytetu Dominikańskiego w Chicago, ukończył międzynarodowe studia menadżersko-marketingowe na Uniwersytecie Technologicznym w Brnie, studia menadżersko-finansowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz projektami. Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Enea to spółka giełdowa, w której Skarb Państwa ma 52 proc. Jest drugim wytwórcą energii w Polsce i większościowym akcjonariuszem Bogdanki.