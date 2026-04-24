Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 19:11

Grzegorz Kinelski pozostaje prezesem Enei. Rada nadzorcza podjęła decyzję

Rada nadzorcza Enei uznała, że dotychczasowy prezes Grzegorz Kinelski zostanie na stanowisku przez następne trzy lata. Razem z nim pozostawiono dwóch członków zarządu.

„Zarząd Enea S.A. (...) informuje, iż 24 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Enea S.A. podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową trzyletnią wspólną kadencję, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok: pana Grzegorza Kinelskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Enea S.A.” – czytamy w komunikacie spółki.

Na stanowiskach zostaną też Bartosz Krysta, członek zarządu ds. handlowych, i Marek Lelątko, członek zarządu ds. finansowych. Członkiem zarządu ds. bezpieczeństwa został Przemysław Baszak. Spółka nie wybrała za to członka zarządu ds. korporacyjnych. Do tej pory była nim Dalida Gepfert.

Grzegorz Kinelski ma trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz na Wydziale Organizacji i Zarządzania tej uczelni. Ma też MBA Uniwersytetu Dominikańskiego w Chicago, ukończył międzynarodowe studia menadżersko-marketingowe na Uniwersytecie Technologicznym w Brnie, studia menadżersko-finansowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz projektami. Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Enea to spółka giełdowa, w której Skarb Państwa ma 52 proc. Jest drugim wytwórcą energii w Polsce i większościowym akcjonariuszem Bogdanki.

Bartosz Kublik wraca na stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Szok paliwowy w Azji. Państwa regionu zwracają się ku Rosji
Wojna w rejonie Zatoki Perskiej zmienia globalne przepływy energii. Zakłócenia dostaw przez cieśninę Ormuz zmuszają państwa Azji do szybkiego szukania alternatyw. W efekcie rośnie znaczenie…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy tworzą sieć przedsiębiorców w USA. „Uczymy rekomendacji, które budują biznes”
Tajemnicza organizacja w kilka lat zrzeszyła 2,5 tys. polskich przedsiębiorców i doszła do 100 mln zł przychodów. Jak działają Corporate Connections i BNI, jakie mają plany rozwoju oraz czym…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Domański: drugiej elektrowni jądrowej państwo nie sfinansuje. „W budżecie nie ma na to miejsca”
Polska stoi przed kolejnym atomowym wyzwaniem, ale tym razem rachunek nie będzie już tak prosty do pokrycia. Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, otwarcie przyznaje, że budżet nie…
22.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI zmienia firmy w Polsce. Gdzie przynosi zyski, a gdzie rozczarowuje?
Większość firm jest na etapie wdrożeń AI, a zwrot z inwestycji wymaga czasu. Gdzie AI już przynosi korzyści, jakie są bariery i jak zmienia kompetencje pracowników?
22.04.2026