Qair pożycza z KPO 350 mln zł na trzy projekty OZE. Firma podpisała umowę z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę pożyczki z Qair w wysokości 350 mln zł, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Finansowanie to pozwoli zbudować trzy projekty OZE – farmę wiatrową oraz dwie farmy fotowoltaiczne – o łącznej mocy 203 MW.

– Pozyskanie finansowania z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach KPO potwierdza rolę Qair Polska jako znaczącego uczestnika transformacji energetycznej kraju. Realizacja projektów w Jenkowie i Wierzbicy rozpocznie się już w 2026 roku, co pozwoli na szybkie dostarczenie nowych mocy do systemu energetycznego. Łączna moc zainstalowana 203 MW w trzech projektach stanowi kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju portfela OZE w Polsce – tłumaczy Remigiusz Nowakowski CEO, Qair Polska S.A.

Projekt wiatrowy w Jenkowie ma mieć moc 18 MW. Budowa ruszy w maju tego roku, a zakończy się w 2027. Farma fotowoltaiczna w Wierzbicy o mocy 80 MW zacznie powstawać w czerwcu 2026. Jej budowa potrwa do 2027. Z kolei budowa instalacji w Grudziądzu o mocy 105 MW ruszy w 2028 i potrwa około roku. Te trzy instalacje sprawią, że moc operacyjna Qair wzrośnie z 550 MW do 760 MW. Spółka chce zaś mieć do końca 2030 ok. 3 GW mocy.

BGK wypłacił już ponad 61 mld zł z Funduszu Wsparcia Energetyki

Pożyczka pochodzi z Funduszu Wsparcia Energetyki, który jest częścią KPO. Budżet funduszu to 67 mld zł, z czego pula na transformację energetyczną to 7 mld zł. Do tej pory BGK podpisał umowy warte ponad 61 mld zł.

– Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii to jeden z kluczowych obszarów wsparcia realizowanego przez BGK w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Qair Polska to na ten moment już piąty podmiot, który skorzysta z tej preferencyjnej pożyczki. Zwiększanie udziału czystej energii w krajowym miksie energetycznym jest kluczowe dla procesu dekarbonizacji gospodarki. Cieszy nas, że środki z tego instrumentu wesprą produkcję niezależnej od paliw kopalnych energii elektrycznej w trzech województwach, wykorzystując lokalne uwarunkowania pogodowe. To istotny element w budowie bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi prof. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Qair to firma, która rozwija projekty fotowoltaiczne i wiatrowe w całej Polsce, oferując przedsiębiorcom długoterminowe umowy. Spółka ma w portfolio 95 projektów o łącznej mocy 560 MW. Moc elektrowni wiatrowych to ponad 262 MW, a farm fotowoltaicznych to ponad 296 MW.