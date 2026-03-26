Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
26.03.2026 10:00

Qair pożycza z KPO 350 mln zł na trzy projekty OZE. Firma podpisała umowę z BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę pożyczki z Qair w wysokości 350 mln zł, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Finansowanie to pozwoli zbudować trzy projekty OZE – farmę wiatrową oraz dwie farmy fotowoltaiczne – o łącznej mocy 203 MW.

– Pozyskanie finansowania z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach KPO potwierdza rolę Qair Polska jako znaczącego uczestnika transformacji energetycznej kraju. Realizacja projektów w Jenkowie i Wierzbicy rozpocznie się już w 2026 roku, co pozwoli na szybkie dostarczenie nowych mocy do systemu energetycznego. Łączna moc zainstalowana 203 MW w trzech projektach stanowi kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju portfela OZE w Polsce – tłumaczy Remigiusz Nowakowski CEO, Qair Polska S.A.

Projekt wiatrowy w Jenkowie ma mieć moc 18 MW. Budowa ruszy w maju tego roku, a zakończy się w 2027. Farma fotowoltaiczna w Wierzbicy o mocy 80 MW zacznie powstawać w czerwcu 2026. Jej budowa potrwa do 2027. Z kolei budowa instalacji w Grudziądzu o mocy 105 MW ruszy w 2028 i potrwa około roku. Te trzy instalacje sprawią, że moc operacyjna Qair wzrośnie z 550 MW do 760 MW. Spółka chce zaś mieć do końca 2030 ok. 3 GW mocy.

BGK wypłacił już ponad 61 mld zł z Funduszu Wsparcia Energetyki

Pożyczka pochodzi z Funduszu Wsparcia Energetyki, który jest częścią KPO. Budżet funduszu to 67 mld zł, z czego pula na transformację energetyczną to 7 mld zł. Do tej pory BGK podpisał umowy warte ponad 61 mld zł.

– Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii to jeden z kluczowych obszarów wsparcia realizowanego przez BGK w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Qair Polska to na ten moment już piąty podmiot, który skorzysta z tej preferencyjnej pożyczki. Zwiększanie udziału czystej energii w krajowym miksie energetycznym jest kluczowe dla procesu dekarbonizacji gospodarki. Cieszy nas, że środki z tego instrumentu wesprą produkcję niezależnej od paliw kopalnych energii elektrycznej w trzech województwach, wykorzystując lokalne uwarunkowania pogodowe. To istotny element w budowie bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi prof. dr hab. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Qair to firma, która rozwija projekty fotowoltaiczne i wiatrowe w całej Polsce, oferując przedsiębiorcom długoterminowe umowy. Spółka ma w portfolio 95 projektów o łącznej mocy 560 MW. Moc elektrowni wiatrowych to ponad 262 MW, a farm fotowoltaicznych to ponad 296 MW.

Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie
BGK podpisał umowę z Qair na pożyczkę z KPO. Fot. BGK
Ceny ropy w dół, kolejny powiew entuzjazmu na GPW. Podsumowanie notowań 25 marca 2026 r.
W środę wzrosty na GPW przybrały na sile i WIG20 są na drodze do skończenia dnia wzrostem o ponad 2 proc. Rosły wszystkie blue chipy, w tym najbardziej KGHM, Kruk i Budimex. W powszechnej wśród zarządzających funduszami opinii, jeśli spadek cen ropy utrzyma się, rynek zacznie ponownie zwracać większą uwagę na informacje fundamentalne, w tym na wyniki finansowe spółek.
25.03.2026
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
24.03.2026
Mieszkania w Warszawie. Lokalizacja decyduje bardziej niż metraż
Dane o transakcjach pokazują, jak bardzo zróżnicowany jest warszawski rynek mieszkań. W pierwszej połowie 2025 r. średnia cena wynosiła ok. 16,2 tys. zł za mkw., ale w zależności od dzielnicy różnice były ogromne. W Śródmieściu ceny były prawie dwukrotnie wyższe niż w Wesołej, a metr kwadratowy mieszkania na Woli kosztował o 44 proc. więcej niż na Targówku.
24.03.2026
Sojusz podobnie myślących. UE i Australia dopinają wielką umowę handlową
Widmo kolejnych amerykańskich ceł robi swoje: Unia Europejska i Australia podpiszą umowę handlową po ośmiu latach trudnych negocjacji. Z perspektywy Brukseli i Canberry to nie tylko potencjalne zyski dla biznesu, ale przede wszystkim strategiczne zbliżenie pomiędzy „myślącymi podobnie”. I choć politycy mówią o historycznym porozumieniu, diabeł tkwi w szczegółach. Zanim umowa stanie się faktem, musi przetrwać starcie z potężnym lobby rolniczym i skomplikowaną procedurą ratyfikacyjną w obu stolicach.
24.03.2026
Szalony dzień na GPW. Podsumowanie notowań 23 marca 2026 r.
Warszawska giełda ma za sobą burzliwy dzień, w trakcie którego obserwowaliśmy sporą wyprzedaż, a następnie punkt zwrotny, który zadecydował o tym, że ostatecznie na zamknięcie WIG i WIG20 odnotowały wzrosty. Tym punktem zwrotnym było oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa, że USA dobrze dogadują się z Iranem i wkrótce możliwe jest dojście do porozumienia.
23.03.2026
Kryzys energetyczny w Azji. Czy Europejczycy też znajdą się w opałach?
Wojna nad Zatoką Perską wywołała kryzys paliwowy w Azji. Kraje regionu mrożą ceny, ograniczają zużycie energii i poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Czy Europa może być następna?
26.03.2026