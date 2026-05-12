Enter Air chce przejąć Nekerę

Enter Air zgłosił zamiar przejęcia kontroli nad touroperatorem Nekera – przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Enter Air – polska czarterowa linia lotnicza należąca do grupy kapitałowej o tej samej nazwie – chce przejąć kontrolę nad polskim touroperatorem Nekera. Ma to zrobić przez nabycie 85 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Nekera to niezależny polski touroperator. Prowadzi działalność w zakresie organizacji i sprzedaży imprez turystycznych.