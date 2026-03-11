Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
11.03.2026 19:37

Episkopat powołał komisję do zbadania pedofilii w Kościele w Polsce

Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Komisję niezależnych ekspertów, która ma zbadać zjawisko wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Nowe gremium otrzymało publiczną osobowość prawną, a szczegóły jego działania zostaną przedstawione w czwartek.

Konferencja Episkopatu Polski w środę powołała Komisję niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce – poinformował rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak. Decyzję podjęto podczas drugiego dnia 404. Zebrania Plenarnego KEP. Biskupi nadali komisji publiczną osobowość prawną.

Hierarchowie przyjęli dokumenty określające zasady działania komisji oraz jej statut. Zatwierdzili również porozumienie dotyczące jej utworzenia, które zostanie zawarte między Konferencją Episkopatu Polski, Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Rzecznik Episkopatu zapowiedział, że pełne teksty dokumentów zostaną opublikowane i omówione podczas konferencji prasowej w czwartek o godz. 15, po zakończeniu zebrania plenarnego biskupów.

Prace nad powołaniem komisji rozpoczęły się w marcu 2023 r. podczas 394. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie. Wtedy biskupi zdecydowali o przygotowaniu zasad funkcjonowania takiego gremium. Zadanie to powierzono zespołowi kierowanemu przez prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

W czerwcu 2024 r. biskupi zdecydowali, że prace nad projektem przejmie nowy zespół, na którego czele stanął bp Sławomir Oder. Jak podkreślał hierarcha, jego zadaniem było dopracowanie kwestii technicznych i prawnych dotyczących funkcjonowania komisji, a nie jej założeń merytorycznych.

Projekt dokumentów uzyskał pozytywną opinię Rady Prawnej KEP we wrześniu 2025 r., a w październiku ubiegłego roku w Gdańsku biskupi zaakceptowali jego roboczą wersję. Następnie dokumenty skierowano do konsultacji z przełożonymi zakonów męskich i żeńskich.

Zgodnie z prawem kanonicznym uchwały Konferencji Episkopatu Polski nie mogą być narzucane poszczególnym biskupom, dlatego formalne uruchomienie komisji będzie wymagało dwustronnych porozumień między nią a poszczególnymi diecezjami oraz jurysdykcjami zakonnymi. Projekt wzbudzał jednak kontrowersje – część ekspertów i duchownych ostrzegała, że niektóre zapisy mogą osłabić niezależność komisji i umożliwić biskupom ingerowanie w jej prace.

Źródło: PAP

Msza święta w ramach Konferencji Episkopatu Polski
Fot. PAP/Radek Pietruszka
