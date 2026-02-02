Europa tworzy własny system płatności mobilnych. BLIK będzie mógł dołączyć

Europejskie firmy płatnicze z sojuszu EuroPA zamierzają stworzyć transgraniczny system płatniczy, który w 2027 pozwoli na płatności międzynarodowe w całej Unii Europejskiej. Z memorandum wynika, że do tego sojuszu będzie mógł dołączyć BLIK.

Bancomat, Bizum, SIBS-MB Way i Vipps MobilePay razem z firmą EPI podpisały dziś memorandum. Do końca pierwszej połowy tego roku ma powstać sam nadzór systemu płatności, potem pierwsze jego elementy powinny ruszyć do końca 2026, a w 2027 ten system płatności powinien trafić do sklepów internetowych i terminali płatniczych.

Firmy tworzące ten system chcą bowiem wzmocnić europejski system finansowy i sprawić, by pojawiła się na nim opcja używania europejskiego systemu płatniczego, a nie tylko rozwiązań globalnych gigantów spoza Europy. Ta inicjatywa, jak wynika z memorandum, ma pokazać, że europejskie banki i regionalne systemy płatności mają odpowiednią wiedzę i infrastrukturę, by szybko stworzyć kontynentalną alternatywę.

BLIK będzie mógł dołączyć do systemu

Rozwiązanie, przygotowane przez firmy, które dziś podpisały memorandum, ma trafić do 130 milionów mieszkańców UE. Na starcie działać będzie w 13 krajach UE. Jednocześnie jednak będzie otwarte dla wszystkich operatorów płatności z Wspólnoty, także z krajów, które nie mają euro. Firmy zapowiadają, że kraje, które już mają podobny system – jak choćby polski BLIK – będą mogły dołączyć do inicjatywy bezpośrednio. Te, które takiego systemu nie mają, będą mogły wybrać jednego z operatorów nowych płatności mobilnych.

Z memorandum wynika, że klienci będą mogli wybrać jedną ze swoich ulubionych narodowych aplikacji do płatności mobilnych i najpierw przesyłać nią pieniądze za granicę do innych użytkowników systemu, nawet jeśli korzystają oni z innych aplikacji. Następnie będą mogli także płacić zarówno w terminalach płatniczych, jak i w e-sklepach na terenie całej UE. Powstanie także specjalne logo systemu, by klienci wiedzieli, które sklepy i punkty usługowe korzystają z tego rozwiązania.

Źródłem współpracy będzie centralny hub, zarządzany przez wspólny nadzór. Będzie on funkcjonował jako techniczna warstwa, która połączy wszystkie istniejące systemy płatności, pozwalając na błyskawiczne zagraniczne transakcje z wykorzystaniem europejskich standardów. Lokalne aplikacje i systemy korzystające z tego wspólnego rozwiązania nie będą miały zmienionego ani wyglądu, ani logo, ani designu, by klienci, którzy przyzwyczaili się do wyglądu tych programów, nie mieli żadnego problemu.