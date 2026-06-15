EY: usługi finansowe najbardziej zaawansowane we wdrażaniu sztucznej inteligencji

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wdrożyło lub wdraża 90 proc. firm z sektora usług finansowych, co czyni go najbardziej zaawansowanym w tym obszarze na polskim rynku — wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy doradczej EY.

Większość ankietowanych przedsiębiorstw (63 proc.) korzysta nie tylko z generatywnej AI, lecz także z dużych modeli językowych oraz uczenia maszynowego. Dla 66 proc. firm sztuczna inteligencja stanowi narzędzie umożliwiające lepsze dotarcie do klientów, a dla 49 proc. — sposób na automatyzację procesów wewnętrznych. Jednocześnie 52 proc. respondentów zadeklarowało zakończenie pierwszych wdrożeń AI.

– Sektor finansowy w Polsce jest przykładem dojrzałego i odpowiedzialnego podejścia do AI, które łączy innowacyjność z koniecznością spełniania wysokich standardów regulacyjnych oraz pełnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa. To kluczowe dla budowania zaufania i stabilności całego systemu finansowego — skomentowała ekspertka EY-Parthenon, Magda Warpas.

Z badania wynika, że 60 proc. firm z sektora finansowego posiada już formalną strategię wdrażania sztucznej inteligencji, a kolejne 32 proc. jest w trakcie jej opracowywania. W większości przypadków AI wdrażana jest w wybranych obszarach, takich jak obsługa klienta czy automatyzacja procesów. Jednocześnie 42 proc. firm realizuje strategię obejmującą całą organizację.

Najwięcej przedsiębiorstw (54 proc.) zdecydowało się na automatyzację funkcji finansowych. W perspektywie najbliższych 18 miesięcy 30 proc. firm zamierza opracować własne narzędzia AI, 46 proc. planuje korzystać z rozwiązań zewnętrznych, a 39 proc. chce łączyć oba podejścia.

Cyberbezpieczeństwo jako największe wyzwanie związane z wdrażaniem AI wskazało 39 proc. respondentów. Ponad połowa badanych (52 proc.) przeprowadziła szczegółową analizę kwestii bezpieczeństwa w kontekście sztucznej inteligencji, a kolejne 46 proc. zrobiło to częściowo.

Badanie „Jak polskie firmy wdrażają AI” zostało przeprowadzone przez firmę CubeResearch na zlecenie EY. Wzięło w nim udział 499 przedsiębiorstw z Polski: 45 proc. z sektora produkcji, 33 proc. z usług i 22 proc. z handlu. Firmy średniej wielkości stanowiły 56 proc. próby, a duże — 44 proc. Trzecia edycja badania odbyła się w IV kwartale 2025 roku.

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Źródło: PAP