Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
23.03.2026 21:08

Farada Group ma umowę na system dla sektora obronnego. Spółka rozważa debiut na giełdzie

Farada Group, w której wiodącym udziałowcem jest notowana na warszawskiej giełdzie spółka JRH ASI, podpisała umowę z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia (WITU) na opracowanie systemu Wartownik.

System ma być kompleksowym rozwiązaniem do monitorowania i ochrony obszarów o znaczeniu strategicznym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Spółka otrzymała także zaproszenie do udziału w testach poligonowych w Ośrodku Systemów Autonomicznych (OSA) Wojska Polskiego.

Wartość inwestycji Farada Group w realizację projektu wyniesie na tym etapie 1 mln zł.

Rozpoczęcie prac nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy, a ich zakończenie planowane jest na połowę czwartego kwartału 2026 r. Realizacja umowy otworzy drogę do regularnych zamówień dronów od Farada Group na potrzeby sektora obronnego – wskazuje inwestor w spółce, JRH ASI.

– Zawarcie umowy z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia to dla nas przełomowy moment. Wartownik jest projektem, który udowadnia, że polskie technologie dronowe mogą z powodzeniem odpowiadać na realne potrzeby sektora obronnego. Nasze dotychczasowe doświadczenie w ochronie infrastruktury krytycznej, w tym w sektorze energetycznym, oraz realizowane z powodzeniem dostawy naszych dronów w strefy konfliktów zbrojnych dają nam solidne fundamenty do realizacji tego przedsięwzięcia. Wierzymy, że Wartownik stanie się początkiem długofalowej współpracy z sektorem obronnym – skomentował podpisanie umowy Szymon Kupaj, prezes zarządu Farada Group.

– Wchodzimy aktualnie w fazę intensywnego rozwoju – popyt na nasze technologie istotnie się wzmacnia. W celu skutecznej realizacji naszej strategii poważnie rozważamy debiut giełdowy w przyszłości – dodał Szymon Kupaj.

Farada Group z zaproszeniem do OSA

Dzięki podpisaniu umowy z WITU spółka otrzymała zaproszenie do udziału w testach poligonowych organizowanych w ramach Ośrodka Systemów Autonomicznych (OSA) Wojska Polskiego. W ramach testów drony z trzech różnych modeli spośród produkowanych przez Farada Group zaprezentują swoje możliwości operacyjne na poligonie. „Udział w testach poligonowych daje spółce możliwość bezpośredniej prezentacji swoich rozwiązań w warunkach zbliżonych do bojowych, a także rozwijania relacji z kluczowymi instytucjami odpowiedzialnymi za modernizację polskich sił zbrojnych" – komentuje spółka.

Zdaniem spółki szansą dla niej są również realizowane programy publiczne, takie jak Polska Wschodnia. To program wspierający innowacyjne przedsiębiorstwa z makroregionu, w którym zlokalizowana jest fabryka spółki. Szansą ma być także program SAFE (Security Action for Europe).

Od prawej: Adam M. Cudny, przewodniczący rady nadzorczej Farada Group, Szymon Kupaj, prezes zarządu Farada Group, Paweł Sweklej dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Piotr Ruliński, szef Centrum Balistyki i Systemów Bezzałogowych WITU
Od prawej: Adam M. Cudny, przewodniczący rady nadzorczej Farada Group, Szymon Kupaj, prezes zarządu Farada Group, Paweł Sweklej dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Piotr Ruliński, szef Centrum Balistyki i Systemów Bezzałogowych WITU. Fot. materiały prasowe Farada Group
