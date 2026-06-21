Fatalny sondaż dla Benjamina Netanjahu. Prawie wszyscy Izraelczycy wierzą, że Iran wygrał wojnę

92 proc. Izraelczyków uważa, że to Iran wyszedł zwycięsko z wojny z Izraelem i USA. Większość nie wierzy też w słowa premiera i krytycznie ocenia działania Benjamina Netanjahu podczas wojny na Bliskim Wschodzie.

82,9 proc. respondentów sondażu Uniwersytetu Hebrajskiego i Instytutu Agama uważa, że wojna, która wybuchła 28 lutego osłabiła bezpieczeństwo Izraela. 72,5 proc. nie wierzy słowom szefa rządu, że Izrael osiągnął korzyści w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Do tego 87,8 proc. uważa, że kraj nie osiągnął swoich celów. 56,4 proc. jest zdania, że premier źle albo nieudolnie zarządzał działaniami IDF.

Jednoczeńie 48,2 proc. obywateli jest za ponownym atakom na Hezbollah. Nawet wbrew stanowisku Waszyngtonu.

Porozumienie z 18 czerwca 2026 miało zakończyć na 60 dni wojnę na Bliskim Wschodzie. Przewidywało ono otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Jednocześnie w sobotę zaczęły się negocjacje pokojowe w Szwajcarii, które mają doprowadzić do zniesienia sankcji na Iran oraz odblokowania zamrożonych funduszy Teheranu, a także rozwiązać problem programu atomowego Iranu.

Negocjacje są trudne, bo po ostatnich izraelskich atakach na Liban Iran zapowiedział ponowną blokadę Ormuz, dopóki USA nie powstrzymają działań IDF na Bliskim Wschodzie.