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18.06.2026 14:15

„FAZ”: raport wywiadowczy wskazuje, że sektor bankowy Rosji jest na skraju kryzysu

Rosyjskie banki mają sztucznie napompowane bilanse, a sektor znajduje się na skraju kryzysu – głosi europejski raport wywiadowczy, z którym zapoznał się niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Zgodnie z raportem gospodarka Rosji w wyniku przestawienia na gospodarkę wojenną znalazła się w potencjalnie „wybuchowym położeniu”, w którym „wstrząs gospodarczy, taki jak na przykład ambitny pakiet sankcji wobec banków albo trwały spadek cen ropy” mógłby doprowadzić do szerszego kryzysu.

Problemem rosyjskiej gospodarki ma być masowe udzielanie subsydiowanych przez państwo kredytów hipotecznych, co doprowadziło do wzrostu cen nieruchomości. Przytaczany w czwartek przez „FAZ” raport głosi, że możliwe jest przez to powstanie bańki oraz powszechne niewypłacalności.

Do tego dochodzą „ukryte długi” wynikające z preferencyjnych kredytów, których banki „pod presją Kremla” udzieliły przedsiębiorstwom zbrojeniowym o „kolosalnych potrzebach finansowych” – czytamy dalej w niemieckiej gazecie.

Raport wywiadu jest zbieżny z tym opublikowanym 11 czerwca przez Instytut Gospodarki Światowej (IfW) w Kilonii. Ekonomiści podkreślili w nim spadające dochody Rosji ze sprzedaży paliw, nikłe inwestycje pozawojskowe i mocno uszczuplone rezerwy finansowe. Ocenili, że rosyjska gospodarka jest w „stadium końcowym” i grozi jej załamanie.

Zdaniem IfW poza obszarami priorytetowymi dla wojska inwestycje w Rosji niemal zupełnie wyhamowały, a sektor cywilny pogrążył się w stagnacji. Prócz tego wolumen handlu zagranicznego spadł do najniższego poziomu od 15 lat.

Czytaj także: Niemiecki instytut IfW: gospodarczy upadek Rosji to możliwy scenariusz

Rosyjski dyktator Władimir Putin
Na zdjęciu rosyjski dyktator Władimir Putin. Fot. Contributor/Getty Images
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