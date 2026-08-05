Kategoria artykułu: Analizy
Mocne fundamenty pod presją geopolityki. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Najnowsze dane wskazują, że polska gospodarka weszła w lipiec z impetem. Konsumenci zwiększali wydatki, produkcja przemysłowa rosła najszybciej od wielu miesięcy, a na giełdzie trwała hossa. Jednocześnie ostatnie wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania trwałość tego pozytywnego obrazu.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda kondycja polskiej gospodarki w świetle najnowszych danych makroekonomicznych.
- Jakie czynniki powodują, że obraz z czerwca może okazać się nietrwały.
- Jak zachowały się rynki finansowe w lipcu.