Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 10:30

Firmy na całym świecie straciły przez wojnę na Bliskim Wschodzie co najmniej 25 mld dolarów

Wojna USA i Izraela z Iranem kosztowała już firmy na całym świecie co najmniej 25 mld dolarów – wynika z analizy przeprowadzonej przez dziennikarzy agencji Reuters.

Przeanalizowali oni dokumenty i raporty spółek notowanych na giełdach w USA, Europie i Azji. Odnotowali, że co najmniej 279 firm wskazało w oficjalnych dokumentach wojnę na Bliskim Wschodzie jako przyczynę działań takich jak podwyżki cen, cięcia produkcji, zawieszenie wypłaty dywidendy czy ubieganie się o pomoc publiczną.

Straty finansowe z powodu wojny odnotowała jedna piąta firm objętych analizą. Większość z nich to spółki europejskie. Za przeważającą część strat oszacowanych przez agencję – 15 mld dolarów – odpowiadają linie lotnicze.

Koszt trwającej wojny to już ponad 71 proc. strat poniesionych globalnie przez firmy z powodu podwyżki taryf celnych przez USA od października 2025 r. – wynika z danych przedstawionych przez agencję.

Jednocześnie wpływ wojny nie uwidocznił się jeszcze w wynikach finansowych raportowanych za pierwszy kwartał, co pozwala indeksom giełdowym notować wysokie poziomy – wskazuje Reuters.

Polecamy: Ceny gazu na drodze do najdłuższej serii zwyżek od 2 lat

Tankowiec nieopodal cieśniny Ormuz. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Wojna USA i Izraela z Iranem kosztowała już firmy na całym świecie co najmniej 25 mld dolarów – wynika z analizy przeprowadzonej przez dziennikarzy agencji Reuters. Większość z tej kwoty przypada na linie lotnicze, które tracą m. in. na drogim paliwie lotniczym. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images. Fot. Shady Alassar/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026
Studenci masowo rzucają studia. Co zrobi uczelnia, żeby twoje dziecko nie zrezygnowało?
Czterech na 10 studentów, którzy właśnie zaczynają się rekrutować na jedną z ponad 150 polskich uczelni publicznych, nie skończy nawet pierwszego roku. Znaczna część z nich sama zrezygnuje ze studiów…