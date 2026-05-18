Firmy na całym świecie straciły przez wojnę na Bliskim Wschodzie co najmniej 25 mld dolarów

Wojna USA i Izraela z Iranem kosztowała już firmy na całym świecie co najmniej 25 mld dolarów – wynika z analizy przeprowadzonej przez dziennikarzy agencji Reuters.

Przeanalizowali oni dokumenty i raporty spółek notowanych na giełdach w USA, Europie i Azji. Odnotowali, że co najmniej 279 firm wskazało w oficjalnych dokumentach wojnę na Bliskim Wschodzie jako przyczynę działań takich jak podwyżki cen, cięcia produkcji, zawieszenie wypłaty dywidendy czy ubieganie się o pomoc publiczną.

Straty finansowe z powodu wojny odnotowała jedna piąta firm objętych analizą. Większość z nich to spółki europejskie. Za przeważającą część strat oszacowanych przez agencję – 15 mld dolarów – odpowiadają linie lotnicze.

Koszt trwającej wojny to już ponad 71 proc. strat poniesionych globalnie przez firmy z powodu podwyżki taryf celnych przez USA od października 2025 r. – wynika z danych przedstawionych przez agencję.

Jednocześnie wpływ wojny nie uwidocznił się jeszcze w wynikach finansowych raportowanych za pierwszy kwartał, co pozwala indeksom giełdowym notować wysokie poziomy – wskazuje Reuters.

