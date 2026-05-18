Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 09:48

Ceny gazu na drodze do najdłuższej serii zwyżek od 2 lat

W poniedziałek rano ceny gazu wyraźnie rosną i zmierzają do najdłuższej serii dziennych zwyżek od 2 lat. Perspektywa osiągnięcia porozumienia USA–Iran oddala się, a rynki obawiają się zaostrzenia rywalizacji Azji i Europy o dostawy gazu.

W poniedziałek o godz. 9.45 benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie drożeją o 2,3 proc. do 51,30 euro za MWh. Utrzymanie wzrostów oznaczałoby 7 sesję z rzędu ze zwyżkami, co byłoby najdłuższą serią zwyżek od 2 lat.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi, że jeśli nie zawrze porozumienia pokojowego, to „nic z niego nie zostanie”. We wtorek wraz z doradcami ma rozważyć powrót do walk po tym, jak w ostatnich dniach odrzucił kolejną irańską propozycję pokojową.

Na rynkach rosną obawy, że w niektórych krajach Azji mocno wzrośnie zapotrzebowanie na LNG. Groziłoby to zaostrzeniem konkurencji o wyraźnie ograniczoną pulę dostaw gazu. Tymczasem Europa – której zapasy gazu ziemnego wynoszą 36 proc. wobec 5-letniej średniej na poziomie 50 proc. – stara się zapełnić magazyny przed kolejną zimą.

„Azjatyccy nabywcy gazu będą wchodzić na rynek spot, aby zastąpić zakłócone dostawy zakontraktowanych ładunków LNG z Zatoki Perskiej, a to zwiększy konkurencję między Azją a Europą” – ostrzegają stratedzy ING Groep.

Blokada żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie 20 proc. światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen gazu. Od początku wojny urosły one o ponad 60 proc. 27 lutego, na dzień przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, gaz w Amsterdamie kosztował 31,23 euro za MWh. W szczytowym momencie, 19 marca, gaz był wyceniany na 61,51 euro.

Źródło: PAP, XYZ

Ceny ropy w górę. Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta
Rosyjski gazowiec
W poniedziałek rano ceny gazu wyraźnie rosną i zmierzają do najdłuższej serii dziennych zwyżek od 2 lat.
Fot. KadnikovValerii/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Duńskie „genby”. Dzielnica, która ma leczyć samotność
W Kopenhadze powstaje pierwsza oficjalna dzielnica „genby”. Architektura i program społeczny mają wzmacniać więzi, ułatwiać tworzenie wielopokoleniowych wspólnot i sprzyjać zakładaniu rodzin. To…
17.05.2026
Studenci masowo rzucają studia. Co zrobi uczelnia, żeby twoje dziecko nie zrezygnowało?
Czterech na 10 studentów, którzy właśnie zaczynają się rekrutować na jedną z ponad 150 polskich uczelni publicznych, nie skończy nawet pierwszego roku. Znaczna część z nich sama zrezygnuje ze studiów…