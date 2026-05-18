Ceny gazu na drodze do najdłuższej serii zwyżek od 2 lat

W poniedziałek rano ceny gazu wyraźnie rosną i zmierzają do najdłuższej serii dziennych zwyżek od 2 lat. Perspektywa osiągnięcia porozumienia USA–Iran oddala się, a rynki obawiają się zaostrzenia rywalizacji Azji i Europy o dostawy gazu.

W poniedziałek o godz. 9.45 benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie drożeją o 2,3 proc. do 51,30 euro za MWh. Utrzymanie wzrostów oznaczałoby 7 sesję z rzędu ze zwyżkami, co byłoby najdłuższą serią zwyżek od 2 lat.

W nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi, że jeśli nie zawrze porozumienia pokojowego, to „nic z niego nie zostanie”. We wtorek wraz z doradcami ma rozważyć powrót do walk po tym, jak w ostatnich dniach odrzucił kolejną irańską propozycję pokojową.

Na rynkach rosną obawy, że w niektórych krajach Azji mocno wzrośnie zapotrzebowanie na LNG. Groziłoby to zaostrzeniem konkurencji o wyraźnie ograniczoną pulę dostaw gazu. Tymczasem Europa – której zapasy gazu ziemnego wynoszą 36 proc. wobec 5-letniej średniej na poziomie 50 proc. – stara się zapełnić magazyny przed kolejną zimą.

„Azjatyccy nabywcy gazu będą wchodzić na rynek spot, aby zastąpić zakłócone dostawy zakontraktowanych ładunków LNG z Zatoki Perskiej, a to zwiększy konkurencję między Azją a Europą” – ostrzegają stratedzy ING Groep.

Blokada żeglugi przez cieśninę Ormuz, którędy płynie 20 proc. światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen gazu. Od początku wojny urosły one o ponad 60 proc. 27 lutego, na dzień przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, gaz w Amsterdamie kosztował 31,23 euro za MWh. W szczytowym momencie, 19 marca, gaz był wyceniany na 61,51 euro.

