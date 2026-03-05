Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 08:05

Fox News donosi o kurdyjskiej ofensywie w Iranie. Kurdowie dementują

Tysiące kurdyjskich bojowników rozpoczęło w środę ofensywę lądową w Iranie – donosi Fox News, powołując się na przedstawiciela władz USA. Zaprzeczają temu jednak Kurdowie oraz kurdyjskie media. Tymczasem Biały Dom zaprzecza, jakby CIA dozbrajało Kurdów.

Według Fox News „tysiące bojowników” ruszyło na Iran. Informację podał także Axios, dodając, że ofensywę rozpoczęły bojówki irańskich Kurdów na północnym zachodzie kraju. Według członka Koalicji Sił Politycznych Irańskiego Kurdystanu, cytowanego przez izraelską telewizję i24 News, operacja trwa już od północy 2 marca.

Doniesieniom zaprzeczył jednak iracki portal Rudaw, irańska agencja prasowa Tasnim oraz niezależny dziennikarz Afshin Ismaeli. Według tego ostatniego jedynym działaniem, jakie podjęły siły irackiego Kurdystanu, było rozmieszczenie oddziałów w regionach przygranicznych w celu ich zabezpieczenia.

Ani jeden Kurd z Iraku nie przekroczył granicy. To ewidentne kłamstwo” – napisał z kolei na X przedstawiciel kancelarii premiera Kurdystanu Masroura Barzaniego.

W środę pojawiły się doniesienia o uzbrajaniu Kurdów przez CIA. Miałoby to służyć wsparciu irańskiej opozycji w obaleniu reżimu. Prezydent USA Donald Trump, ogłaszając w sobotę rozpoczęcie amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran, wezwał Irańczyków do powstania i przejęcia władzy.

Biały Dom zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

Wszelkie doniesienia sugerujące, że prezydent zgodził się na taki plan są całkowicie fałszywe i nie powinny zostać napisane – zaznaczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Źródło: PAP

CNN: Agenci CIA uzbrajają Kurdów, by doprowadzić do powstania w Iranie
