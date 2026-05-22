Tulsi Gabbard odchodzi z administracji Trumpa

Tulsi Gabbard zrezygnowała ze stanowiska Dyrektor Wywiadu Narodowego (ODNI) USA w administracji Donalda Trumpa. Powodem decyzji jest ciężka choroba jej męża, u którego zdiagnozowano niezwykle rzadką postać nowotworu kości.

Gabbard poinformowała prezydenta USA o swojej decyzji podczas piątkowego spotkania w Gabinecie Owalnym. Jak wynika z treści listu rezygnacyjnego, do którego dotarł Fox News, jej ostatnim dniem pracy ma być 30 czerwca 2026 roku. CNN przekazuje, że informację o rezygnacji Gabbard potwierdziły trzy osoby. O godzinie 19.26 Gabbard poinformowała o dymisji na swoim profilu na platformie X:

Today, with great humility and sincere appreciation, I shared the below letter with President Trump. It has been a profound honor to serve the American people as DNI. pic.twitter.com/iBi6eURzvE — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 22, 2026

W liście skierowanym do Donalda Trumpa była kongresmenka podkreśliła, że jest „głęboko wdzięczna” za możliwość kierowania amerykańskim wywiadem przez ostatnie półtora roku. Jednocześnie poinformowała, że u jej męża Abrahama zdiagnozowano niedawno „niezwykle rzadką formę nowotworu kości”, która będzie wymagała wielomiesięcznego leczenia i wsparcia rodziny.

Czytaj również: To nie koniec zmartwień Brukseli w naszym regionie. W Słowenii do władzy wraca „mały Orban”

„Muszę odejść ze służby publicznej, aby być przy nim i wspierać go w tej walce” – napisała Gabbard. Dodała, że jej mąż przez 11 lat małżeństwa wspierał ją podczas misji wojskowych, kampanii politycznych oraz pracy w administracji federalnej. Jak zaznaczyła, nie może oczekiwać, by zmagał się z chorobą samotnie, podczas gdy ona pozostaje na wymagającym stanowisku państwowym.

W liście rezygnacyjnym Gabbard oceniła, że podczas kierowania ODNI udało jej się osiągnąć „znaczący postęp” w zakresie zwiększania przejrzystości i odbudowy zaufania do amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. Zapowiedziała jednocześnie pełne wsparcie procesu przekazania obowiązków, aby uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu instytucji.

Za jej kadencji ODNI przeprowadziło szeroko zakrojoną restrukturyzację służb wywiadowczych. Według przedstawionych danych działania administracyjne miały zmniejszyć rozmiar agencji i przynieść amerykańskim podatnikom oszczędności przekraczające 700 mln dolarów rocznie. Gabbard odpowiadała również za likwidację programów DEI w strukturach wywiadowczych.

Czytaj również: Tajga niczym patchworkowa kołdra. W Rosji masowo wycinają dziewicze lasy

W ostatnich miesiącach Gabbard nadzorowała także odtajnienie ponad 500 tys. stron dokumentów rządowych, dotyczących m.in. śledztwa Trump–Rosja oraz zabójstw Johna F. Kennedy’ego i Roberta F. Kennedy’ego. Upubliczniła również dokumenty związane z operacją „Crossfire Hurricane”, twierdząc, że administracja Baracka Obamy politycznie wykorzystywała informacje wywiadowcze dotyczące rosyjskiej ingerencji w wybory z 2016 roku.

Jednym z najgłośniejszych projektów realizowanych przez Gabbard było utworzenie specjalnej „Weaponization Working Group”, której zadaniem było badanie przypadków wykorzystywania instytucji państwowych przeciwko przeciwnikom politycznym administracji Trumpa.

Według danych ODNI, podległe jej Narodowe Centrum Antyterrorystyczne miało w 2025 roku uniemożliwić wjazd do USA ponad 10 tys. osób powiązanych z narkoterroryzmem, a kolejne 85 tys. osób trafiło na federalną listę obserwacyjną terrorystów.

Źródło: Fox News, CNN