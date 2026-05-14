Foxconn zalicza wzrost zysków. Gigant prognozuje dobry cały rok

Największy na świecie producent elektroniki na zlecenie zaliczył dobry początek roku. Zysk Foxconnu wyniósł w I kw. 2026 r. 49,92 mld dolarów tajwańskich, przewyższając tym samym konsensus, który przewidywał 48,88 mld dolarów tajwańskich. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2025 r. oznacza to wzrost dochodów o 19 proc.

W przeliczeniu na amerykańską walutę Foxconn zarobił 1,58 mld dolarów. A prognozy firmy na dalszą część roku wskazują, że wyniki te mogą się poprawić.

W raporcie finansowym spółka podtrzymała swoją poprzednią prognozę silnego wzrostu przychodów. Te w I kw. 2026 r. wyniosły 2,13 bln dolarów tajwańskich, czyli 66,6 mld dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 29,7 proc. r/r. Tajwański gigant, odpowiadający m.in. za produkcję iPhone'ów czy podzespołów dla Nvidii, utrzymuje duży popyt na swoje usługi, w tym szczególnie na serwery AI.

„Sztuczna inteligencja nie jest kwestią krótkoterminową, ale strukturalną transformacją branży” – powiedział Michael Chiang, rotacyjny dyrektor generalny Foxconn, cytowany przez Reutersa.

Spółka spodziewa się, że jej wydatki inwestycyjne wzrosną w tym roku o 30 proc. wobec wydanych w 2025 r. na ten cel 174 mld dolarów tajwańskich (ok. 5,5 mld dolarów). Foxconn jest w trakcie poszerzania swojego portfolio fabryk, w których realizuje kontrakty dla największych marek świata. Dotychczas flagowe produkty Apple były składane głównie w Chinach, jednak w obliczu zaostrzenia polityki celnej przez USA smartfony trafiające na tamten rynek są produkowane w Indiach.

Ponadto tajwański gigant jest w trakcie budowy fabryk w Meksyku i Teksasie, gdzie ma produkować podzespoły dla Nvidii. Foxconn zawita również do Polski. W środę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółka ElectroMobility Poland podpisały umowę inwestycyjną na budowę hubu technologicznego w Jaworznie, gdzie powstanie pierwszy polski samochód elektryczny. Technologię do realizacji tego przedsięwzięcia ma dostarczyć właśnie Foxconn.

