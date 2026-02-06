Francja chce czasowo ograniczyć działalność Shein. W grę wchodzi zawieszenie marketplace’u

Rząd Francji domaga się tymczasowego i częściowego zawieszenia działalności chińskiej platformy Shein. Wniosek trafił w czwartek do sądu apelacyjnego w Paryżu i dotyczy wyłącznie segmentu marketplace, a nie całej platformy.

Rząd Francji przedstawił przed sądem apelacyjnym w Paryżu żądanie czasowego zawieszenia działalności marketplace’u Shein, czyli części platformy, na której sprzedawane są produkty zewnętrznych producentów. Władze nie chcą wyłączenia całego serwisu – platforma mogłaby nadal sprzedawać odzież pod własną marką Shein.

Prawnicy reprezentujący rząd wnieśli, by sąd nakazał platformie powrót do modelu działalności obowiązującego między początkiem listopada a końcem grudnia 2025 roku. W tym okresie Shein oferował wyłącznie własne produkty odzieżowe, bez udziału zewnętrznych sprzedawców. Ograniczenie miałoby obowiązywać przez trzy miesiące, a nadzór nad jego przestrzeganiem sprawowałby państwowy regulator internetu Arcom.

Władze domagają się także, by sąd zobowiązał Shein do wdrożenia skutecznych mechanizmów kontroli, które zapobiegną ponownej sprzedaży nielegalnych produktów. Jeśli sąd odrzuci wniosek o zawieszenie marketplace’u, rząd proponuje rozwiązanie alternatywne – „zamrożenie” platformy, czyli zablokowanie możliwości dołączania nowych producentów.

Sprawa ma związek z wydarzeniami z ubiegłego roku, gdy Shein zawiesił sprzedaż produktów od zewnętrznych dostawców po ujawnieniu, że za pośrednictwem platformy oferowane były lalki erotyczne o wyglądzie dzieci. Wówczas władze wystąpiły o całkowite zawieszenie strony internetowej na trzy miesiące, jednak sąd pierwszej instancji uznał tę sankcję za nieproporcjonalną i oddalił wniosek.

Od początku stycznia bieżącego roku Shein stopniowo rozszerzał swoją ofertę poza odzież, ponownie otwierając się na sprzedaż innych kategorii produktów. Obecne żądania rządu mają na celu ograniczenie tego procesu i wzmocnienie kontroli nad ofertą platformy, aby zapobiec kolejnym naruszeniom prawa.

Źródło: PAP