Francja: Chińczycy próbowali przechwytywać wojskowe dane

Francuska policja zatrzymała dwóch obywateli Chin podejrzanych o próbę nielegalnego dostępu do wrażliwych danych rządowych i wojskowych. Śledczy ustalają, czy działania mogły zagrozić interesom państwa.

Prokuratura w Paryżu poinformowała, że w środę wszczęto oficjalne śledztwo w sprawie próby przechwycenia wrażliwych danych francuskiego rządu i wojska z wykorzystaniem systemu Starlink. Cztery osoby stanęły przed sędzią śledczym, z czego dwie zostały tymczasowo aresztowane.

Śledztwo dotyczy podejrzenia przekazywania informacji obcemu państwu lub podmiotowi pozostającemu pod zagraniczną kontrolą, co – według prokuratury – mogło naruszyć fundamentalne interesy Francji. Tego rodzaju przestępstwo jest zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazano, policja otrzymała zgłoszenie w ubiegłym tygodniu. Zatrzymani mieli prowadzić operacje przechwytywania sygnałów satelitarnych z wynajętego lokalu w departamencie Żyronda, w pobliżu Bordeaux. Służby zaalarmowali sąsiedzi, którzy zauważyli antenę satelitarną o średnicy około dwóch metrów, a także skarżyli się na zakłócenia w dostępie do internetu w okolicy.

Według prokuratury, zainstalowane urządzenie służyło do nielegalnego przechwytywania sygnałów satelitarnych, w tym wymiany danych pomiędzy jednostkami wojskowymi o kluczowym znaczeniu. Śledczy badają skalę oraz zakres przechwyconych informacji.

Na etapie składania wniosku wizowego podejrzani deklarowali, że pracują dla firmy zajmującej się m.in. rozpoznawaniem sygnałów i sieciami satelitarnymi, współpracującej z uczelniami przy projektach o charakterze wojskowym.

Źródło: Politico