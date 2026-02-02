Francja: Uber ma 1,7 mld euro zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

Francuskie władze domagają się od Uber France 1,7 miliarda euro zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Spór dotyczy sposobu rozliczania kierowców, których uznano za pracowników, a nie niezależnych wykonawców.

Francuskie władze podatkowe zażądały od Uber France 1,7 miliarda euro zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, podało w poniedziałek francuskie medium Revue21. Kwota obejmuje 1,2 mld euro nieopłaconych podatków oraz 512 mln euro kar za zaległości.

Według publikacji, Uber unikał płacenia składek, przedstawiając kontrakty z kierowcami jako umowy biznesowe, zamiast zatrudnienia na etacie. W dokumentach Urssaf (odpowiednik polskiego ZUS) za lata 2019–2022 stwierdzono, że firma „świadomie ukrywała stosunek pracy jako umowę biznesową, aby uchylić się od obowiązków pracodawcy” wobec 71 tys. kierowców.

W sprawozdaniu finansowym Uber France za 2024 r. firma poinformowała, że w grudniu Urssaf wniosła pozew przeciwko spółce, proponując rewizję wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Uber w odpowiedzi „stanowczo zakwestionował podstawy pozwu”, ale Urssaf utrzymał stanowisko. Firma przyznała, że nie jest w stanie oszacować potencjalnych kosztów roszczenia, dlatego nie utworzyła rezerw finansowych w sprawozdaniu.

W dokumencie cytowanym przez Revue21 Urssaf wskazał, że Uber, działając pod pozorem platformy rezerwacyjnej, faktycznie utrzymuje stosunek podporządkowania wobec kierowców, sprawując nad nimi władzę zarządczą, kontrolną i dyscyplinarną.

Rzecznik Ubera zaznaczył, że najnowsze orzeczenia Sądu Kasacyjnego z lipca 2025 r. potwierdziły status kierowców jako niezależnych wykonawców i wykluczyły ich przekształcenie w pracowników Ubera. Dodał też, że firma prowadzi obecnie rozmowy z Urssaf w duchu współpracy, otwartości i przejrzystości.

Urssaf odmówił komentarza w sprawie dla agencji AFP. Uber natomiast podkreśla, że spór dotyczy klasyfikacji kierowców i zasad rozliczeń podatkowych w Francji, które firma nadal kwestionuje.

Źródło: AFP