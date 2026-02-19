Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
19.02.2026 10:30

Francuski inwestor Inter Gestion REIM wchodzi na polski rynek. Kupił od 7R park magazynowy pod Słupskiem

Deweloper nieruchomości komercyjnych 7R sprzedał nowoczesny obiekt magazynowy pod Słupskiem funduszowi CRISTAL Life, zarządzanemu przez francuską spółkę Inter Gestion REIM.

CRISTAL Life to fundusz inwestujący w nieruchomości. Inter Gestion REIM to spółka zarządzająca aktywami. Spółka pośrednie produkty oszczędnościowe związane z nieruchomościami. Zarządza aktywami o wartości przekraczającej 1 mld euro we Francji i w Europie. To pierwsza transakcja spółki na polskim rynku.

Przejęty przez spółkę 7R Park Słupsk o łącznej powierzchni ok. 9 tys. m kw. na mocy długoterminowej umowy jest w pełni wynajęty przez InPost.

Jak podaje 7R, park jest położony 200 m od drogi ekspresowej S6, 7 km od Słupska i 110 km od Gdańska. Nieruchomość została dostosowana do potrzeb i oczekiwań InPostu. Do użytkowania oddano ją w czwartym kwartale 2025 r. Generalnym wykonawcą projektu była firma Trasko.

– Transakcja sprzedaży 7R Park Słupsk potwierdza naszą zdolność do przyciągania czołowych inwestorów do portfolio nowoczesnych obiektów logistycznych. Jesteśmy dumni, że CRISTAL Life wybrał właśnie nasz obiekt na swoją pierwszą transakcję w Polsce. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne czy idealne dostosowanie do potrzeb najemcy – skutkujące długoterminową współpracą z InPost – to niewątpliwe atuty, które zadecydowały o powodzeniu tej transakcji – mówi o transakcji Magdalena Uler-Kłeczek, członkini zarządu oraz CIO w 7R.

Jak dodaje, transakcja potwierdza również kierunek, w którym podąża rynek inwestycyjny.

– Najwyższej jakości aktywa magazynowe w Polsce cały czas przyciągają kapitał, skupiony na budowaniu trwałej wartości – komentuje Magdalena Uler-Kłeczek.

– Nabycie tej nieruchomości stanowi istotny kamień milowy dla naszego funduszu SCPI - CRISTAL Life, ponieważ finalizuje jego pierwszą transakcję w Polsce. Polski rynek logistyczny korzysta ze sprzyjających, długoterminowych uwarunkowań strukturalnych i oferuje atrakcyjne perspektywy wzrostu. Inwestycja ta jest w pełni zgodna z naszą strategią – łączy doskonałą lokalizację, wysokiej jakości aktywo oraz długoterminową umowę najmu z wiodącym najemcą, takim jak InPost. Transakcja ta dodatkowo wzmacnia naszą dywersyfikację geograficzną w skali europejskiej – komentuje z kolei Bruno Aleixo, zarządzający funduszami w Inter Gestion REIM.

7R to firma założona w Polsce. Oferuje obiekty magazynowe i przemysłowe. W swoim portfolio ma duże parki logistyczne, jednostki typu Small Business Units (SBU) oraz miejskie magazyny 7R City Flex. Firma zrealizowała dotychczas projekty o łącznej powierzchni ponad 1,8 mln m kw. W przygotowaniu znajduje się kolejne 2,5 mln m kw.

Magazyn 7R pod Słupskiem
Deweloper 7R sprzedał park magazynowy pod Słupskiem funduszowi CRISTAL Life zarządzanemu przez francuską spółkę Inter Gestion REIM. To pierwsza transakcja francuskiego inwestora na polskim rynku. Fot. materiały prasowe

Dla pełnej transparentności informujemy, że fundusz RiO, należący do Rafała Brzoski, prezesa i akcjonariusza InPostu, jest inwestorem w XYZ.

