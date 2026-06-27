FT: Apple próbuje kupić chipy od chińskiej firmy z „czarnej listy” USA

Apple lobbuje w amerykańskiej administracji o zgodę na zakup chipów od CXMT – podaje „Financial Times”. Ta chińska firma trafiła na „czarną listę” Pentagonu z powodu rzekomych powiązań z armią Chin.

Apple prowadzi kampanię lobbingową, by przekonać administrację Donalda Trumpa do wyrażenia zgody na zakup układów pamięci od CXMT – podaje „Financial Times”, powołując się na sześć źródeł. Producent iPhone’ów miał już zwrócić się z takim wnioskiem w maju do Departamentu Handlu USA, ale zabiega o to również wśród innych urzędników.

Problem polega na tym, że CXMT znajduje się na „czarnej liście” o nazwie 1260H. Trafiają tam podmioty, którym Waszyngton zarzuca powiązania z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą.

„Lista 1260H Pentagonu stwarza dla firm ryzyko utraty reputacji, ale w większości przypadków nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych” – podaje „FT”.

Apple chce w ten sposób złagodzić presję finansową wynikającą ze wzrostu cen układów pamięci. Drożejące chipy zmusiły koncern do podniesienia cen MacBooków i iPadów, na co akcje spółki zareagowały spadkiem o 6 proc. i utratą kapitalizacji rynkowej firmy o 263 mld dolarów. To drugi największy jednodniowy spadek w jej historii. W piątek jednak akcje spółki wzrosły o 3 proc.

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Powodzenie kampanii lobbingowej Apple’a niepewne

Źródła brytyjskiej gazety podały, że nie jest pewne, czy Apple osiągnie swój cel. Ani Apple, ani Biały Dom nie wypowiedziały się w tej sprawie, ale przed zakupami w Chinach ostrzega firmę także John Moolenaar, kongresmen Republikanów i przewodniczący komisji ds. Chin w Izbie Reprezentantów.

„W 2022 r. firma Apple spotkała się z ostrą reakcją, gdy rozważała zakup układów pamięci od YMTC [innego chińskiego producenta półprzewodników – przyp. red. ] do iPhone’ów przeznaczonych na rynek chiński. Marco Rubio, który był wówczas czołowym republikaninem w senackiej komisji wywiadowczej, powiedział dziennikowi »FT«, że »Apple igra z ogniem«” – czytamy.

Apple kupuje układy pamięci przede wszystkim od amerykańskiej firmy Micron oraz południowokoreańskich Samsung i SK Hynix.

Źródło: Financial Times