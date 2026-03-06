Fundusz Enterprise Investors inwestuje ponad 20 mln euro w rumuńską sieć fitness 18GYM

Fundusz Enterprise Investors Fund IX zainwestuje ponad 20 mln euro w rumuńską sieć fitness 18GYM, obejmując znaczący pakiet mniejszościowy udziałów w spółce. Założyciel firmy pozostanie większościowym udziałowcem i nadal będzie kierował jej działalnością.

Fundusz private equity Enterprise Investors obejmie pakiet mniejszościowy w 18GYM, jednej z większych sieci fitness w Rumunii. Finalizacja inwestycji wymaga jeszcze uzyskania standardowych zgód regulacyjnych.

Pozyskane środki mają sfinansować dalszy rozwój sieci, w tym otwieranie nowych klubów oraz możliwe przejęcia na rynku fitness. Enterprise Investors będzie współpracował z dotychczasowym właścicielem spółki. Założyciel i prezes firmy Vlad Ronea zachowa pakiet kontrolny i pozostanie na czele przedsiębiorstwa.

18GYM powstała w 2012 r. z inicjatywy rodzeństwa Vlada i Alexandry Ronea. Obecnie sieć skupia 37 klubów fitness w Rumunii, a przeciętny obiekt ma około 1,5 tys. m. kw. powierzchni. W klubach działają wydzielone strefy cardio, treningu funkcjonalnego oraz treningu siłowego.

Według danych spółki w 2025 r. baza członków wzrosła o 40 proc., a przychody przekroczyły 17 mln euro. Inwestycja w 18GYM jest ósmą bezpośrednią inwestycją Enterprise Investors w Rumunii od 2000 r. Łącznie – wraz z tą transakcją – fundusz przeznaczył na inwestycje w rumuńskie spółki 217 mln euro.