15.02.2026 16:07

Gąsienica-Daniel siódma w gigancie

Maryna Gąsienica-Daniel zajęła w Cortinie d'Ampezzo siódme miejsce w olimpijskim slalomie gigancie w narciarstwie alpejskim. Polce do medalu zabrakło 0,13 s. Wygrała Włoszka Federica Brignone, która wcześniej była najlepsza w supergigancie.

Slalom gigant to koronna konkurencja 31-letniej Gąsienicy-Daniel, która w tym sezonie Pucharu Świata dwukrotnie zajmowała w nim piąte miejsce. Po pierwszym przejeździe zajmowała 13. miejsce, ze stratą 1,16 do Brignone. W drugim, bardziej technicznym, co sprzyjało Zakopiance, uzyskała siódmy rezultat, co pozwoliło na awans. To jej najlepszy olimpijski występ w czwartych igrzyskach. Wcześniej najwyższe, ósme miejsce zajęła przed czterema laty w Pekinie.

Gąsienica-Daniel wyprzedziła wiele gwiazd narciarstwa alpejskiego, takich jak ósmą Nowozelandkę Alice Robinson, 10. Włoszkę Sofię Goggię czy najlepszą alpejkę ostatniej dekady, 11. Amerykankę Mikaelę Shiffrin.

Brignone, dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata, także w poprzednim sezonie, w styczniu wróciła do startów po 292 dniach przerwy spowodowanej złamaniem nogi. Przed czterema laty w Pekinie została wicemistrzynią olimpijską w tej konkurencji, przegrywając tylko z Hector. W niedzielę zdobyła swój piąty medal olimpijski w karierze, w tym drugi złoty.

Źródło: PAP

Maryna Gasienica-Daniel
Gąsienica-Daniel wyprzedziła wiele gwiazd narciarstwa alpejskiego, takich jak ósmą Nowozelandkę Alice Robinson, 10. Włoszkę Sofię Goggię czy najlepszą alpejkę ostatniej dekady, 11. Amerykankę Mikaelę Shiffrin. Fot. Matija Habljak/PIXSELL
Dostawca: PAP/PIXSELL
