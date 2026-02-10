Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
10.02.2026 18:09

Gawkowski: w ciągu kilku dni będzie możliwe logowanie do KSeF przez mObywatela

W ciągu najbliższych dni powinna się pojawić możliwość logowania do KSeF za pomocą aplikacji mObywatel – przekazał we wtorek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Myślę, że w ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela – przekazał Gawkowski podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że w tym celu resort finansów zintegruje KSeF z tzw. Węzłem Krajowym (pełna nazwa to Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej), znanym też pod nazwą login.gov.pl. Węzeł Krajowy jest połączony z szeregiem systemów usługowych, m.in. z ePUAP, biznes.gov.pl, czy mObywatelem, co pozwala użytkownikom tych systemów używać uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła, a także korzystać z różnych środków identyfikacji elektronicznej.

Na liście systemów zintegrowanych z Węzłem Krajowym, zaktualizowanej we wtorek rano, nie widnieje jeszcze KSeF. Lista jest na bieżąco aktualizowana i publikowana w biuletynie informacji publicznej MC.

Gawkowski przekazał, że ministerstwo finansów „przez długie tygodnie” konsultowało się z resortem cyfryzacji ws. KseF i zgłaszało, że zapotrzebowanie na ruch sieciowy będzie sięgało setek tysięcy użytkowników na godzinę, co „wydawało się możliwe do zrealizowania”. – Kiedy ruch zwiększył się powyżej skali, a zdarzały się godziny, że było to blisko 2 miliony użytkowników na godzinę, pojawiały się problemy techniczne. W konsultacji z CIRF zostały one szybko zarządzone – przekazał wicepremier. Zaznaczył, że system jest w pełni stabilny.

KSeF, czyli system służący do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, ruszył 1 lutego br. Jako pierwsze dołączyły do niego firmy, których obrót w 2024 przekroczył 200 mln zł. Na początku lutego zainteresowanie KSeF było ośmiokrotnie większe niż wcześniej, co wywołało trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany.

Następny etap rozwoju KSeF rozpocznie się 1 kwietnia. Wówczas obejmie on firmy, które miesięcznie wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości przekraczającej 10 tys. zł miesięcznie. W trzecim etapie, który rozpocznie się 1 stycznia 2027 r., do KSeF wejdą również te podmioty, których miesięczna wartość faktur na rzecz innych przedsiębiorców jest mniejsza niż 10 tys. zł.

Źródło: PAP

Na zdjęciu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Fot. PAP/Tomasz Gzell
