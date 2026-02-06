Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 20:57

Gaz-System powołał Dariusza Bogdana na członka zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołało Dariusza Bogdana na członka zarządu Gaz-Systemu - poinformował w piątek operator. Od 10 lutego br. zarząd będzie działał w składzie czteroosobowym. Dariusz Bogdan był już wcześniej, w latach 2014-2015, wiceprezesem Gaz-Systemu.

Jak podał operator, Bogdan to menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi obszarami działalności dużych i średnich organizacji sektora prywatnego oraz publicznego. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie kształcił się w obszarach mechatroniki, elektroniki oraz technologii informacyjnych. W swojej karierze realizował projekty infrastrukturalne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

„Doświadczenie zdobyte na styku administracji rządowej i biznesu pozwala mu skutecznie łączyć perspektywę regulacyjną z podejściem rynkowym. W swojej pracy szczególną wagę przywiązuje do budowania efektywnych zespołów, opartych na kompetencjach i kreatywności, oraz do długofalowych relacji biznesowych, które stanowią fundament tworzenia trwałej wartości dla spółki i jej interesariuszy" - napisano w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że powołanie Dariusza Bogdana na członka jej zarządu nie wiąże się ze zmianami w dotychczasowym składzie zarządu Gaz-System.

Gaz-System to strategiczna spółka Skarbu Państwa, odpowiadająca za przesył gazu ziemnego. Zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe. Jest właścicielem i operatorem Terminala LNG w Świnoujściu, a także właścicielem Gas Storage Poland – spółki pełniącej funkcję operatora magazynów gazu ziemnego.

Źródło: PAP

