Giełdy w Dubaju i Abu Zabi wznowią handel w środę

Urząd ds. Rynków Kapitałowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformował, że giełdy Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) oraz Dubai Financial Market (DFM) otworzą handel w środę. W niedzielę regulator poinformował, że w związku z atakami Iranu na cele w ZEA rynki pozostaną zamknięte w poniedziałek i we wtorek (2 i 3 marca).

Kapitalizacja rynkowa giełd w ZEA wynosi 1,1 bln dolarów. Pod względem wartości jest to 19. rynek na świecie.

Ataki na ZEA nie ustają. Kraj ten został wybrany przez Iran jako jeden z kilku państw Zatoki Perskiej jako cele odwetowe. Tamtejsze ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałkowy wieczór, że do tego czasu obrona powietrzna przechwyciła ponad 90 proc. ze 174 rakiet i 689 dronów wystrzelonych przez Iran.