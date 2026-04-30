Gospodarka USA urosła o 2 proc. w I kwartale 2026 r. Poniżej oczekiwań

Amerykańska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale 2026 r. o 2 proc. w ujęciu rocznym – wynika z danych rządowych. Wynik jest niższy od prognoz, ale lepszy niż w końcówce 2025 r., gdy wzrost wyhamował.

PKB Stanów Zjednoczonych zwiększył się o 2 proc. po uwzględnieniu inflacji w okresie od stycznia do marca 2026 r. – poinformowało Biuro Analiz Ekonomicznych przy ministerstwie handlu USA. Odczyt okazał się nieco słabszy od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez „Wall Street Journal”, którzy prognozowali wzrost na poziomie 2,2 proc.

Mimo rozczarowującego wyniku, tempo wzrostu było wyższe niż w czwartym kwartale 2025 r., kiedy gospodarka wyraźnie spowolniła. Wówczas na aktywność gospodarczą negatywnie wpłynął kryzys związany z długotrwałym zamknięciem instytucji rządowych (tzw. shutdownem).

Pierwszy kwartał obejmował także początek wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego. Jak wskazuje Reuters, obecny wzrost może mieć charakter przejściowy, ponieważ konflikt podbija ceny benzyny i obciąża budżety gospodarstw domowych, ograniczając konsumpcję.

Częściowo negatywne efekty słabszych wydatków konsumentów zostały zrekompensowane przez rosnące inwestycje w sektor sztucznej inteligencji. To one w dużej mierze odpowiadają za utrzymanie dodatniego tempa wzrostu w pierwszych miesiącach roku. – Mamy do czynienia ze wzrostem PKB napędzanym przez sztuczną inteligencję, który w kolejnych kwartałach będzie hamowany przez wojnę w Iranie – ocenił Joseph Brusuelas, główny ekonomista firmy RSM.

Analitycy mBanku wskazują na oznaki poprawy popytu krajowego.

Na uwagę zasługuje wyraźne odbicie po stronie finalnej sprzedaży do odbiorców krajowych - oznaka poprawy popytu krajowego. pic.twitter.com/rPGy6bmEiq — mBank Research (@mbank_research) April 30, 2026

Źródło: PAP/XYZ