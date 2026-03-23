GPW zdecydowała. Znamy datę wprowadzenia akcji Scanway do obrotu na głównym rynku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę o wprowadzeniu z dniem 27 marca 2026 r. do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki Scanway – podała GPW w uchwale zarządu.

„(...) Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 27 marca 2026 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Scanway S.A. (...)” – napisano w uchwale.

W osobnej uchwale zarząd GPW zdecydował dziś o wykluczeniu z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D spółki.

Wcześniej, 16 marca Scanway podał, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Scanway w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na główny rynek GPW.

Jak informował wówczas zarząd Scanway, debiut spółki na głównym rynku GPW może odbyć się na przełomie marca i kwietnia 2026 r., po uzyskaniu wymaganych zgód formalnych.

Scanway zadebiutował na rynku NewConnect 11 października 2023 r.

