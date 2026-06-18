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18.06.2026 22:25

GPW zmieni system transakcyjny. Planowane uruchomienie w październiku

Zarząd GPW ustalił datę produkcyjnego uruchomienia systemu GPW WATS na 5 października 2026 r., a migracja z systemu UTP planowana jest na 3–4 października 2026 r. - poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie dotyczącym aktualizacji harmonogramu wdrożenia tego systemu.

Wcześniejszy harmonogram zakładał migrację systemu 4-5 lipca, a 6 lipca wdrożenie GPW WATS, pod warunkiem udanych prób generalnych oraz pełnej gotowości GPW i uczestników rynku.

„Decyzja została podjęta po analizie wyników testów i prób generalnych oraz w wyniku konsultacji z Komitetem Wdrożenia Systemu”- napisano w komunikacie.

GPW podała, że obie przeprowadzone próby generalne zostały ocenione pozytywnie i miały bardzo dużą skalę.

„W szczególności w drugiej próbie wzięli udział praktycznie wszyscy aktywni uczestnicy rynku – zarówno krajowi, jak i zagraniczni – co pozwoliło przetestować system w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych” - przekazano.

„Zrealizowano setki tysięcy transakcji testowych, a uczestnicy wykorzystywali środowisko nie tylko do testów migracyjnych, ale również do szerokich testów funkcjonalnych swoich systemów”- dodano.

Podano, że najbliższy czas zostanie przeznaczony na końcową walidację systemu, optymalizację wybranych komponentów oraz dalszą synchronizację procesu migracji z infrastrukturą Członków Giełdy i systemami posttransakcyjnymi.

GPW poinformowała, że w kolejnych tygodniach będzie kontynuowała prace testowe i operacyjne zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

„Uczestnicy rynku otrzymają szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów przygotowań, w tym zakresu dodatkowej walidacji, planowanych działań testowych oraz warunków przejścia do środowiska produkcyjnego”- wskazano.

Podano, że bieżący obrót na GPW odbywa się bez zakłóceń w oparciu o obecny system transakcyjny UTP, a aktualizacja harmonogramu wdrożenia GPW WATS nie wpływu na bieżące funkcjonowanie rynku.

„Projekt GPW WATS pozostaje strategicznym priorytetem Giełdy i stanowi element wzmacniania technologicznych fundamentów rynku kapitałowego. Wdrożenie nowej platformy transakcyjnej wpisuje się w proces budowy stabilnego i przewidywalnego środowiska obrotu, wspierającego rozwój usług dla uczestników rynku” - przekazała giełda.

GPW jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie od 2010 roku.

Źródło: PAP

Logo GPW
Na zdjęciu logo GPW. Fot. PAP/Rafał Guz
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