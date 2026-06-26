Grenevia schodzi z giełdy. KNF wydała zgodę na wycofanie z obrotu akcji spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie z obrotu akcji spółki Grenevia z dniem 8 lipca 2026 r.

Grenevia zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w 2006 r., wtedy jeszcze pod nazwą Famur. Firma w przeszłości specjalizowała się w produkcji maszyn dla kopalń oraz konstrukcji stalowych. Obecnie to holding operujący w czterech segmentach biznesowych: OZE, e-mobilności, elektroenergetyce oraz rozwiązaniach dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej.

W marcu TDJ Equity I ogłosił przymusowy wykup ponad 27,7 mln akcji spółki Grenevia, reprezentujących łącznie około 4,82 proc. jej kapitału zakładowego. Wykup przeprowadzono po cenie 3,30 zł za jedną akcję.

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna należąca do Tomasza Domogały, pełniącego funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Grenevii. Do portfela TDJ należą skoncentrowane w Grenevii spółki z szeroko pojętej branży transformacji energetycznej – Impact Clean Power Technology, PST i Elgór+Hansen. TDJ posiada również aktywa m.in. w sektorach elektroenergetycznym, przemysłowym, automatyzacji czy weterynarii. Aktywność TDJ obejmuje też branżę nieruchomości.

Ogłoszony w marcu 2026 r. zamiar delistingu Grenevii nie był nowością. O tym, że TDJ rozpoczyna przejmowanie akcji spółki, co może się skończyć wycofaniem jej z giełdy, pisaliśmy w styczniu 2025 r. Wtedy firma miała 50,59 proc. akcji Grenevii. W ciągu nieco ponad roku TDJ zwiększył stan posiadania do 95,18 proc. akcji, przeznaczając na zakup akcji Grenevii ponad 750 mln zł. Wraz z przymusowym wykupem całkowita kwota wyniesie blisko 850 mln zł.