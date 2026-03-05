Grupa Azoty wróci do przyjmowania zamówień na nawozy w ciągu kilkudziesięciu godzin

Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin – podała spółka. W poniedziałek zdecydowano o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień z uwagi na skokowy wzrost cen gazu.

Ceny gazu ziemnego, który jest podstawowym komponentem używanym do produkcji nawozów azotowych, gwałtownie wzrosły po ataku USA i Izraela na Iran.

Grupa Azoty wraca do przyjmowania zamówień na nawozy. Wcześniej w tej sprawie apelował resort rolnictwa

„W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, po dokończeniu niezbędnych analiz, Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe i standardowej współpracy na bieżących warunkach rynkowych. W decyzji tej musimy uwzględniać zarówno interes przedsiębiorców rolnych i naszych partnerów handlowych, jak i interes samej spółki" – wskazał prezes zarządu Grupy Azoty Marcin Celejewski w czwartek 5 marca.

„Podejmowane przez nas działania są przemyślaną reakcją biznesową na nadzwyczajną sytuację rynkową. Ich celem jest utrzymanie stabilności dostaw oraz aktywna ochrona rynku i polskich rolników przed nadmiernymi wahaniami cen nawozów" – dodał Celejewski.

Produkcja nawozów przez Grupę Azoty odbywa się na bieżąco, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności produkcyjnych – wskazał prezes spółki. „Ilość dostępnych nawozów oraz zapasy znajdujące się w magazynach autoryzowanej sieci dystrybutorów są wystarczające, aby zabezpieczyć zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby przedsiębiorców rolnych" – dodał.

Przed komunikatem Grupy Azoty o wznowieniu przyjmowania zamówień, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podało, że minister Stefan Krajewski zwrócił się do ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna „z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie" oraz z prośbą o „podjęcie działań w celu przywrócenia dotychczasowego stanu zaopatrzenia rynku w nawozy, przy jednoczesnym niepodwyższaniu ich cen".

Skarb Państwa jest głównym akcjonariuszem Grupy Azoty. W jego posiadaniu znajduje się 33 proc. akcji spółki.

Tekst zaktualizowano o treść komunikatu MRiRW.