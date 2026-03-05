Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 17:17

Grupa Azoty wróci do przyjmowania zamówień na nawozy w ciągu kilkudziesięciu godzin

Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin – podała spółka. W poniedziałek zdecydowano o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień z uwagi na skokowy wzrost cen gazu.

Ceny gazu ziemnego, który jest podstawowym komponentem używanym do produkcji nawozów azotowych, gwałtownie wzrosły po ataku USA i Izraela na Iran.

Grupa Azoty wraca do przyjmowania zamówień na nawozy. Wcześniej w tej sprawie apelował resort rolnictwa

„W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, po dokończeniu niezbędnych analiz, Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe i standardowej współpracy na bieżących warunkach rynkowych. W decyzji tej musimy uwzględniać zarówno interes przedsiębiorców rolnych i naszych partnerów handlowych, jak i interes samej spółki" – wskazał prezes zarządu Grupy Azoty Marcin Celejewski w czwartek 5 marca.

„Podejmowane przez nas działania są przemyślaną reakcją biznesową na nadzwyczajną sytuację rynkową. Ich celem jest utrzymanie stabilności dostaw oraz aktywna ochrona rynku i polskich rolników przed nadmiernymi wahaniami cen nawozów" – dodał Celejewski.

Produkcja nawozów przez Grupę Azoty odbywa się na bieżąco, z wykorzystaniem maksymalnych zdolności produkcyjnych – wskazał prezes spółki. „Ilość dostępnych nawozów oraz zapasy znajdujące się w magazynach autoryzowanej sieci dystrybutorów są wystarczające, aby zabezpieczyć zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby przedsiębiorców rolnych" – dodał.

Przed komunikatem Grupy Azoty o wznowieniu przyjmowania zamówień, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podało, że minister Stefan Krajewski zwrócił się do ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna „z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie" oraz z prośbą o „podjęcie działań w celu przywrócenia dotychczasowego stanu zaopatrzenia rynku w nawozy, przy jednoczesnym niepodwyższaniu ich cen".

Skarb Państwa jest głównym akcjonariuszem Grupy Azoty. W jego posiadaniu znajduje się 33 proc. akcji spółki.

Tekst zaktualizowano o treść komunikatu MRiRW.

Logo Grupy Azoty na banerach
Grupa Azoty powróci do przyjmowania zamówień na nawozy azotowe w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin – podała spółka. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Fundacje rodzinne do poprawki? Przedsiębiorcy zgłosili prawie 400 uwag
Po niemal trzech latach obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych ruszają konsultacje zmian w prawie. Fundatorzy, przedsiębiorcy i ich doradcy będą mieli okazję przedstawić swoje uwagi, a tych mają już blisko 400. Sprawdziliśmy, jakie są ich najważniejsze postulaty.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czerwień zdominowała warszawską giełdę. KGHM liderem spadków. Dzień na GPW 3 marca 2026 r.
Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych zaliczyły spadki przekraczające poziom 4 procent. Wśród największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie najgorszą passę miał KGHM.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Czy ciepłownicy doczekają się rządowej strategii? Jest obietnica resortu energii
– W tym roku zakończymy prace nad strategią dla ciepłownictwa i przekażemy ją do konsultacji – zapowiedział Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Głównym celem strategii będzie zapewnienie stabilnych dostaw i cen ciepła dla odbiorców. Kwestia zmiany modelu ustalania taryf na ciepło rozgrzewa całą branżę.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosyjski gigant pozywa Norwegię. Spór o rybołówstwo, a w tle oskarżenia o szpiegostwo
Właściciel rosyjskiej firmy rybackiej Norebo pozwał Norwegię za odmowę dostępu do jej wyłącznej strefy ekonomicznej. Oslo twierdzi, że spółka jest powiązana z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i zagraża bezpieczeństwu państwa. W lutym 2026 r. sąd w Oslo oddalił wniosek o przywrócenie licencji połowowych, podtrzymując sankcje.
05.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Odbicie na giełdzie. Akcje CD Projekt rosły najszybciej. Dzień na GPW 4 marca 2026 r.
Środowa sesja na GPW upłynęła w zupełnie innej atmosferze od wtorkowej. Główne indeksy warszawskiego parkietu wzrosły, ponieważ inwestorzy skorzystali z wczorajszej obniżki cen.
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Jak (nie) działają czujki dymu rozdawane przez strażaków? Szokujące nagrania i kontrowersje wokół przetargu
Do redakcji XYZ trafiły nagrania dokumentujące zastrzeżenia wobec czujek dymu i tlenku węgla rozdawanych w ramach rządowego programu. Strażacy mówią o realnych obawach dotyczących skuteczności sprzętu, który ma chronić życie. Sprawdzamy kulisy przetargu i koszt zakupu urządzeń.
05.03.2026