02.03.2026 22:00

Grupa Azoty wstrzymała nowe zamówienia na nawozy

Grupa Azoty z uwagi na skokowy wzrost cen gazu zdecydowała o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień na swoje nawozy azotowe - poinformował PAP Biznes Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

"Potwierdzamy, że z uwagi na skokowy wzrost ceny gazu podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu nowych zamówień na nawozy azotowe. Realizowane są już złożone zamówienia. Analizujemy bieżącą sytuację" - poinformował PAP Biznes Grzegorz Kulik.

Ceny ropy naftowej wzrosły w poniedziałek o ponad 5 proc., po tym jak wcześniej tego dnia rosły nawet o ponad 12 proc. Europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły o ponad 40 proc.

Zdaniem analityków ceny mogą jeszcze wzrosnąć w zależności od długości trwania wojny na Bliskim Wschodzie i tego, czy Iran zaatakuje infrastrukturę energetyczną Zatoki Perskiej.

Źródło: PAP

