18.03.2026 08:04

Grupa cyber_Folks z dwucyfrowym wzrostem przychodów. Zakłada utrzymanie dynamiki

Przychody grupy cyber_Folks w 2025 r. wzrosły o 30 proc. w ujęciu rocznym do 855,2 mln zł. Skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 291,7 mln zł. To wzrost o blisko dwie trzecie (66 proc.) rok do roku.

Marża EBITDA grupy wyniosła w 2025 r. około 34,1 proc. – podaje cyber_Folks.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 63,1 mln zł.

W czwartym kwartale 2025 r. przychody spółki cyber_Folks wzrosły o 37 proc. rok do roku, osiągając poziom 236,7 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 71 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 82,4 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.

– Konsekwentnie rozwijamy zintegrowany system operacyjny dla e-commerce, który obejmuje wszystkie kluczowe elementy sprzedaży online. Nasze technologie są silnie osadzone w codziennych procesach biznesowych klientów, dlatego wzrost ich sprzedaży naturalnie przekłada się na wzrost skali naszej działalności. To model, który łączy wysoką przewidywalność przychodów z dużym potencjałem dalszej ekspansji – mówi o wynikach spółki Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Cyber_folks notuje wzrosty dzięki przejęciom

Grupa cyber_Folks to dostawca technologii dla biznesów internetowych. Obsługuje obecnie około 700 tys. klientów. 38 proc. pochodzi z Polski, a reszta z pozostałych rynków europejskich. Strategia cyber_Folks obejmuje ekspansję w Europie przez konsolidację rynku technologii dla e-commerce. Grupa wskazuje, że na wzrost wyników w 2025 r. wpływ miał zarówno rozwój organiczny istniejącej bazy klientów, jak i integracja przejętych spółek.

Jednym z przejęć zrealizowanych przez cyber_Folks w ostatnim czasie było sfinalizowane w lutym 2026 r. przejęcie platformy PrestaShop. Po tym łączna wartość handlu realizowanego za pośrednictwem technologii grupy sięga około 35 mld euro (w ujęciu GMV) rocznie. Przejęcie PrestaShop dało grupie cyber_Folks także około 230 tys. aktywnych sklepów oraz silną obecność na kluczowych rynkach Europy Zachodniej, w tym we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Czytaj też: Cyber_Folks staje się jednym z najpotężniejszych dostawców e-commerce. Razem z Syliusem przejmuje Presta Shop

Wartość GMV realizowanego przez platformy e-commerce grupy w Polsce (Shoper, Apilo i SellIntegro) osiągnęła w 2025 r. 23 mld zł, co było rekordowym poziomem – podaje spółka.

Grupa zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu

Model biznesowy cyber_Folks opiera się na przychodach powtarzalnych oraz mechanizmie „pay as you grow", w którym wzrost sprzedaży klientów przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów grupy.

– Wyniki finansowe potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego. Dynamiczny wzrost przychodów idzie w parze z rosnącą rentownością i silną generacją gotówki, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. Dzięki temu możemy jednocześnie finansować dalszą ekspansję, realizować akwizycje oraz konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy – mówi Robert Stasik, wiceprezes zarządu i CFO cyber_Folks.

W latach 2017–2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o około 36 proc. rocznie, natomiast skorygowana EBITDA zwiększała się w tempie około 37 proc. CAGR. Cyber_Folks zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Wzrost ten ma być wspierany zarówno przez rozwój organiczny, jak i efekty przejęcia PrestaShop.

Jakub Dwernicki, prezes i założyciel grupy cyber_Folks
Cyber_Folks miało 855,2 mln zł przychodów w 2025 r. Fot. materiały prasowe/Wojciech Robakowski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czekają na ruch prezydenta. Zamieszanie o ślubowanie
Koalicja bierze pod uwagę scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do orzekania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Działania w tym kierunku podejmują już politycy PiS.
17.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Strajk głodowy w kopalni Solino, czyli walka o magazyn ropy i aktywa spółki Sebastiana Kulczyka
Kilku pracowników należących do Orlenu Inowrocławskich Kopalni Soli Solino prowadzi protest głodowy. Chcą zwrócić uwagę polskiego rządu na ryzyko utraty strategicznej infrastruktury związanej z magazynowaniem ropy i paliw. Istotną rolę w tej układance odgrywa Qemetica z portfela biznesmena Sebastiana Kulczyka. Spółka negocjuje z Orlenem kluczową dla obu firm umowę.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1,5 mld zł przychodów, półprodukty i hit w Chile. Jak Mokate zmienia biznes
Grupa Mokate, znana z kultowego cappuccino z lat 90., dzisiaj obok kawy i herbaty produkuje również surowce i półprodukty dla przemysłu spożywczego. Trafiają do producentów lodów, azjatyckich zup instant czy dań gotowych. Firma z Ustronia eksportuje do prawie 80 państw i wypracowuje już rocznie około 1,5 mld zł przychodów.
16.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Uciec, ale dokąd? Europa debatuje o ewakuacji ludności
Europa przygotowuje się na scenariusze kryzysowe, w tym potencjalny konflikt zbrojny. Na początku marca w Sztokholmie podpisano memorandum o współpracy dziesięciu państw dotyczące ewakuacji dużych grup ludności. Jak wygląda poziom przygotowania krajów europejskich na taką sytuację? Sprawdzamy.
18.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Warner Bros. wygrywa Oscary, ale traci niezależność. Triumf, który przypadnie nowemu właścicielowi
Studio, które od miesięcy znajduje się w centrum spekulacji i wkrótce ma zostać przejęte w jednej z największych transakcji w historii branży filmowej, zdobyło rekordową liczbę Oscarów. Zgarnęło 11 statuetek, co wywołało pozytywną reakcję inwestorów i przełożyło się na wzrost kursu akcji Warner Bros. Discovery. Problem w tym, że beneficjentem tego sukcesu będzie już ktoś inny – przyszły właściciel, koncern Paramount Skydance.
17.03.2026