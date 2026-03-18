Grupa cyber_Folks z dwucyfrowym wzrostem przychodów. Zakłada utrzymanie dynamiki

Przychody grupy cyber_Folks w 2025 r. wzrosły o 30 proc. w ujęciu rocznym do 855,2 mln zł. Skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 291,7 mln zł. To wzrost o blisko dwie trzecie (66 proc.) rok do roku.

Marża EBITDA grupy wyniosła w 2025 r. około 34,1 proc. – podaje cyber_Folks.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 63,1 mln zł.

W czwartym kwartale 2025 r. przychody spółki cyber_Folks wzrosły o 37 proc. rok do roku, osiągając poziom 236,7 mln zł. Skorygowana EBITDA wzrosła o 71 proc. w ujęciu rocznym do poziomu 82,4 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.

– Konsekwentnie rozwijamy zintegrowany system operacyjny dla e-commerce, który obejmuje wszystkie kluczowe elementy sprzedaży online. Nasze technologie są silnie osadzone w codziennych procesach biznesowych klientów, dlatego wzrost ich sprzedaży naturalnie przekłada się na wzrost skali naszej działalności. To model, który łączy wysoką przewidywalność przychodów z dużym potencjałem dalszej ekspansji – mówi o wynikach spółki Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Cyber_folks notuje wzrosty dzięki przejęciom

Grupa cyber_Folks to dostawca technologii dla biznesów internetowych. Obsługuje obecnie około 700 tys. klientów. 38 proc. pochodzi z Polski, a reszta z pozostałych rynków europejskich. Strategia cyber_Folks obejmuje ekspansję w Europie przez konsolidację rynku technologii dla e-commerce. Grupa wskazuje, że na wzrost wyników w 2025 r. wpływ miał zarówno rozwój organiczny istniejącej bazy klientów, jak i integracja przejętych spółek.

Jednym z przejęć zrealizowanych przez cyber_Folks w ostatnim czasie było sfinalizowane w lutym 2026 r. przejęcie platformy PrestaShop. Po tym łączna wartość handlu realizowanego za pośrednictwem technologii grupy sięga około 35 mld euro (w ujęciu GMV) rocznie. Przejęcie PrestaShop dało grupie cyber_Folks także około 230 tys. aktywnych sklepów oraz silną obecność na kluczowych rynkach Europy Zachodniej, w tym we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.

Czytaj też: Cyber_Folks staje się jednym z najpotężniejszych dostawców e-commerce. Razem z Syliusem przejmuje Presta Shop

Wartość GMV realizowanego przez platformy e-commerce grupy w Polsce (Shoper, Apilo i SellIntegro) osiągnęła w 2025 r. 23 mld zł, co było rekordowym poziomem – podaje spółka.

Grupa zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu

Model biznesowy cyber_Folks opiera się na przychodach powtarzalnych oraz mechanizmie „pay as you grow", w którym wzrost sprzedaży klientów przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów grupy.

– Wyniki finansowe potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego. Dynamiczny wzrost przychodów idzie w parze z rosnącą rentownością i silną generacją gotówki, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. Dzięki temu możemy jednocześnie finansować dalszą ekspansję, realizować akwizycje oraz konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy – mówi Robert Stasik, wiceprezes zarządu i CFO cyber_Folks.

W latach 2017–2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o około 36 proc. rocznie, natomiast skorygowana EBITDA zwiększała się w tempie około 37 proc. CAGR. Cyber_Folks zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Wzrost ten ma być wspierany zarówno przez rozwój organiczny, jak i efekty przejęcia PrestaShop.