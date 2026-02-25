Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 12:15

Grupa JSW dokona odpisu w wysokości ponad 1,19 mld zł dot. segmentu koksowego

Wyniki przeprowadzonych testów wskazały na utratę wartości aktywów trwałych w segmencie koksowym grupy JSW w łącznej wysokości 1,1946 mld zł, a dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW Koks, a także grupy JSW, ale nie wpłynie na sytuację płynnościową – stwierdziła JSW w komunikacie.

Jak podano, chodzi o majątek Koksowni Jadwiga, Koksowni Przyjaźń oraz Koksowni Radlin.

„W następstwie powyższego spółka JSW będąca głównym udziałowcem spółki JSW Koks informuje o przeprowadzonym teście na utratę wartości bilansowej aktywów finansowych, tj. akcji spółki JSW Koks. Wynik przeprowadzonego przez JSW testu wskazuje na całkowitą utratę wartości netto akcji JSW Koks w księgach JSW w wysokości 148,8 mln zł. Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW, jednak nie wpłynie na sytuację płynnościową" – dodała JSW.

Spółka poinformowała, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

„Przeprowadzony test na utratę wartości aktywów nie wpływa na działalność operacyjną JSW oraz grupy kapitałowej, w tym realizację zobowiązań handlowych" – podała JSW.

W odrębnym raporcie spółka poinformuje o zakończeniu testów na utratę wartości aktywów trwałych w segmencie węglowym.

Źródło: PAP

Na zdjęciu zwał węgla
Na zdjęciu zwał węgla. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
