17.03.2026 19:28

Grupa Niewiadów otrzymała list intencyjny od francuskiej spółki. W grę wchodzi długoterminowe partnerstwo

Grupa Niewiadów otrzymała od KNDS France list intencyjny dot. produkcji amunicji 155 mm – podała spółka. Zagraniczna firma chce wziąć udział w produkcji amunicji 155 mm. „KNDS wyraziło gotowość do budowania długoterminowego partnerstwa” – czytamy.

KNDS chce jako partner technologiczny wziąć udział w projekcie produkcji amunicji 155 mm. To kluczowy rodzaj pocisków, stosowany zarówno w czołgach, jak i armatach. Amunicja ma trafić do Wojska Polskiego oraz na rynki eksportowe.

Możliwe jest też rozszerzenie współpracy na „inne typy amunicji”.

„Po ewentualnym udzieleniu zamówienia przetargowego przez polską Agencję Uzbrojenia na dostawy kompletnej amunicji KNDS przedstawi kompleksową propozycję zwiększenia zdolności produkcyjnych, obejmującą licencję, przekazanie technologii, pomoc techniczną, dostawy zestawów oraz partię próbną do kwalifikacji” – czytamy w komunikacie.

Jak podaje Grupa Niewiadów, „KNDS wyraziło gotowość do budowania długoterminowego partnerstwa”.

Spółka KNDS France wchodzi w skład francusko-niemieckiej grupy KNDS. Działa ona we Francji, Niemczech, Włoszech i Belgii, zatrudniając 4,5 tys. osób.

Grupa Niewiadów chce zbudować nową fabrykę amunicji. Ma inwestora
Produkcja amunicji w Grupie Niewiadów
Fot. PAP/Łukasz Szeląg
