Grupa PKP i Polskie Koleje Państwowe ogłosiły nową strategię. Obejmie lata 2026-2030

Grupa PKP i Polskie Koleje Państwowe ogłosiły strategię na lata 2026-2030. Obejmuje ona rozwój oferty, inwestycje w tabor, infrastrukturę i nieruchomości, wzmocnienie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz poprawę wyników finansowych.

– Strategia Grupy PKP na lata 2026-2030 ma charakter wieloaspektowy i odpowiada na złożoną rolę kolei w polskiej i europejskiej gospodarce. Z jednej strony jasno definiuje nasze ambicje rozwojowe, z drugiej – realnie identyfikuje wyzwania, przed którymi stoi sektor kolejowy – wskazał cytowany w komunikacie prasowym grupy prezes Grupy PKP Alan Beroud.

– W nadchodzących latach konsekwentnie będziemy skupiać się na jakości usług, innowacyjności oraz zrównoważonym rozwoju, dostrzegając jednocześnie istotne szanse m.in. w rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, nowych technologiach, rosnącym zapotrzebowaniu na ekologiczny transport oraz wykorzystaniu krajowych i unijnych środków na rozwój taboru, infrastruktury i wsparcie mobilności wojskowej – dodał.

Nowe dworce i połączenia

Grupa planuje umocnić swoją pozycję w przewozach pasażerskich oraz podnieść standardy obsługi podróżnych.

PKP skoncentrują się na inwestycjach w dworce. Inwestycje będą obejmowały budowę nowych obiektów oraz rewitalizację zabytkowych dworców.

PKP Intercity ma rozwijać ofertę swoich połączeń, w tym o połączenia międzynarodowe. Spółka ma inwestować w tabor i poprawę punktualności. PKP Intercity ma również zwiększać liczbę wagonów na trasach oraz stopniowo wycofywać pociągi obsługiwane taborem niższej jakości (w ramach kategorii TLK).

Rozwój usług w zakresie przewozów towarowych

Jeśli chodzi o przewozy towarowe i intermodalne, grupa planuje m.in. rozwój usług logistycznych, w tym rozszerzenie oferty door-to-door z udziałem kolei, standaryzację oraz integrację działalności terminalowej i spedycyjnej.

W strategii znalazły się również modernizacje i budowa nowych obiektów infrastruktury punktowej (zapleczy technicznych, terminali przeładunkowych, bocznic), dalsza automatyzacja odpraw oraz planowania ruchu, a także wykorzystanie narzędzi cyfrowych do optymalizacji tras i harmonogramów przewozów.

"Dla PKP Cargo kluczowym celem jest utrzymanie pozycji lidera rynku kolejowych przewozów towarowych. Wyzwaniem pozostaje wdrożenie i kompleksowa realizacja planu restrukturyzacyjnego, stabilizacja sytuacji płynnościowej oraz poprawa rentowności działalności" – wskazała grupa.

Grupa PKP chce poprawić wyniki finansowe

Działania Grupy PKP w ramach zwiększania bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa mają polegać m. in. tworzenie obiektów pełniących funkcje punktów ewakuacyjnych, centrów logistycznych lub schronów dla ludności cywilnej. Grupa planuje również rozwój Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, które ma posłużyć do identyfikacji i odpierania cyberataków oraz kształtowania w branży jednolitej polityki bezpieczeństwa w sferze informatycznej.

Strategia zakłada też poprawę wyników finansowych oraz zmiany w strukturze grupy. Planowane jest usamorządowienie spółki PKP SKM w Trójmieście oraz zbycie udziałów spółki PKP Telkol na rzecz PKP PLK.

konduktor z gwizdkiem na peronie przy pociągu
Grupa PKP i Polskie Koleje Państwowe ogłosiły strategię na lata 2026-2030. Fot. PAP/Leszek Szymański
