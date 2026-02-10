Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 09:05

Grupa Virtus publikuje nową strategię operacyjną. Chce inwestować w projekty dual-use

Grupa Virtus rozpoczyna realizację nowej strategii rozwoju, koncentrując się na działalności partnera kapitałowego dla sektora obronnego oraz projektów dual-use – podała spółka.

Jak czytamy w komunikacie, spółka rozwijać będzie model biznesowy oparty na dostarczaniu kapitału, struktur finansowych i rozwiązań właścicielskich dla podmiotów działających w strategicznych segmentach przemysłu obronnego.

„Spółka będzie pełnić rolę operatora kapitałowego, oferując finansowanie i struktury inwestycyjne dopasowane do specyfiki sektora obronnego, bez bezpośredniego zaangażowania w obrót wyrobami koncesjonowanymi. Przyjęty model umożliwia współpracę z szerokim gronem partnerów krajowych i zagranicznych oraz pozwala Spółce zachować neutralny i skalowalny charakter działalności" – czytamy.

Celem spółki jest budowa długoterminowej platformy kapitałowej dla sektora obronnego oraz projektów dual-use. Spółka koncentrować się będzie na finansowaniu przedsięwzięć o wysokich barierach regulacyjnych i technologicznych.

Kontekst rynkowy

Jak zauważa Virtus, wzrost wydatków obronnych w Polsce i w Unii Europejskiej tworzy nowe warunki dla rozwoju sektora obronnego. Tempo realizowanych programów inwestycyjnych wymaga od producentów i dostawców szybkiego zwiększania mocy wytwórczych, infrastruktury oraz kompetencji technologicznych. Potrzeby kapitałowe sektora obronnego nie są w pełni pokrywane przez tradycyjne źródła finansowania. Powoduje to trwałą lukę między rosnącym popytem na produkty i usługi obronne a zdolnością spółek do szybkiego zwiększania skali działalności.

Spółka zapowiada, że zaoferuje finansowanie pomostowe i strukturalne spółkom działającym lub planującym działalność w sektorze obronnym i dual-use. Z rozwiązań spółki będą mogły korzystać zarówno podmioty technologiczne i produkcyjne, jak i firmy z innych branż, rozwijające swoją obecność w łańcuchach dostaw o znaczeniu obronnym.

Cele strategiczne na lata 2026–2028

W horyzoncie lat 2026–2028 spółka zakłada stopniową realizację portfela projektów inwestycyjnych z obszaru obronnego i dual-use, obejmującego od kilku do kilkunastu inicjatyw o zróżnicowanej skali i profilu ryzyka. Spółka planuje rozpoczęcie pierwszych procesów due diligence nie później niż w pierwszym kwartale 2026 r., wraz z dalszą rozbudową portfela projektowego.

Realizacja strategii „będzie następować w oparciu o projekty spełniające powyższe założenia, identyfikowane i rozwijane w kolejnych latach".

Model operacyjny Grupa Virtus

„Spółka będzie wspierać finansowo projekty z obszaru obronności i podwójnego wykorzystania, koncentrując się na przedsięwzięciach przechodzących z etapu planów do realnej działalności i długoterminowych zamówień. Rolą spółki jest zapewnienie kapitału i stabilnych ram finansowych, które pozwolą takim projektom bezpiecznie się rozwijać i wejść na stałe do łańcuchów dostaw" – czytamy.

Jak zauważa Virtus, spółka działa wyłącznie jako partner finansowy. Nie zajmuje się produkcją, sprzedażą ani obrotem wyrobami wojskowymi i nie prowadzi działalności wymagającej koncesji. Przyjęty model pozwoli spółce zachować neutralność regulacyjną, działać elastycznie oraz współpracować równolegle z wieloma podmiotami w tych samych segmentach rynku.

Obszary zastosowania kapitału

Jak zapowiada Virtus, w ramach nowej strategii spółka skoncentruje się na projektach odpowiadających na realne i narastające braki w zdolnościach produkcyjnych i technologicznych sektora obronnego oraz przedsięwzięć o podwójnym zastosowaniu. Szczególną uwagę spółka poświęci obszarom o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa dostaw, w tym projektom związanym z zapleczem przemysłowym oraz dostępnością surowców i materiałów niezbędnych do funkcjonowania łańcuchów dostaw przemysłu obronnego.

