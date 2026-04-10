10.04.2026 10:25

„Gulf News”: w cieśninie Ormuz utknęło ponad 600 statków, w tym 325 tankowców

W rejonie cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej nadal uwięzionych jest ponad 600 statków o wyporności powyżej 10 tys. ton, w tym 325 tankowców – poinformował w piątek emiracki magazyn „Gulf News”, powołując się na brytyjskie dane.

Dane dotyczące tranzytu morskiego pokazują, że w ciągu pierwszych dwóch dni obowiązywania porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem przez cieśninę Ormuz przepłynęło zaledwie 12 statków – podał brytyjski portal zajmujący się tematyką morską „Lloyd’s List”.

W lutym, przed zablokowaniem cieśniny przez Iran, każdego dnia tę drogę wodną pokonywało ponad 100 jednostek – wynika z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

Analitycy ostrzegają, że nawet jeśli szlak zostanie w pełni otwarty, rozładowanie zatoru może zająć tygodnie, negatywnie wpływając na światowy handel i rynki energii.

Nie jest jasne, jak będzie zmieniał się dostęp do cieśniny. Statki muszą podążać wyznaczonymi trasami i koordynować tranzyt z Teheranem. Iran chce również wprowadzić opłaty dla jednostek pokonujących Ormuz.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) uprzedziła, że próby wyznaczenia warunków lub nałożenia opłat za tranzyt przez cieśninę mogą naruszać prawo międzynarodowe – przypomniał „Gulf News”.

Sekretarz generalny IMO Arsenio Dominguez powiedział w rozmowie z agencją Bloomberg, że irańskie opłaty stanowiłyby „niebezpieczny precedens”.

– Nie możemy dopuścić do odmiennego (...) podejścia, w ramach którego dany kraj wprowadza odrębny mechanizm, niezgodny z międzynarodową praktyką, a my nawet nie wiemy, czy gwarantuje on bezpieczeństwo statków – podkreślił.

Sultan Al Dżaber, dyrektor generalny państwowej spółki naftowej z Abu Zabi ADNOC, oświadczył w czwartek, że na przepłynięcie cieśniny czeka 230 załadowanych ropą tankowców.

„Cieśnina Ormuz musi zostać ponownie otwarta – w pełni, bezwarunkowo i bez ograniczeń. Od tego zależy bezpieczeństwo energetyczne i globalna stabilność gospodarcza” – napisał w serwisie społecznościowym.

Teheran zamknął Ormuz w pierwszych dniach konfliktu, rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran.

Ok. godz. 10.25 za kontrakt na baryłkę ropy Brent płaciło się 97,68 dolara (+1,83 proc.), WTI – 99,65 dolara (+1,77 proc.).

Czytaj także: Donald Trump krytykuje Teheran ws. opłat za przepłynięcie Ormuz: Iran wykonuje niehonorową robotę

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu tankowce w dubajskim porcie. Fot. Michael Reinhard/Getty Images
